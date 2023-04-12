"ИИ с коммунистическим лицом": Китай требует, чтобы нейросети отвечали принципам Компартии

Китайские власти активно взялись за регулирование отечественных разработок искусственного интеллекта и опубликовали проект правил, которым должны соответствовать нейросети.

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Правительство Китая собирается четко регулировать генеративный ИИ в стране, опубликовав проект руководящих принципов, в которых говорится, что программное обеспечение для ИИ "должно отражать основные ценности коммунизма и социализма", пишет The Verge.

В проекте правил (переведенных журналистами с помощью Google Translate) также говорится, что он не должен пытаться подорвать государственную власть, свергнуть социалистическую систему или подрывать национальное единство Китая. Запрещается пропаганда терроризма, экстремизма или этнической ненависти, а также распространение "ложной информации" или контента, который может "нарушить экономический и социальный порядок".

Есть также рекомендации о том, что алгоритмы должны быть разработаны таким образом, чтобы предотвратить дискриминацию по признакам расы, этнической принадлежности, пола и других характеристик. Отдельно отмечается, что правоохранительные органы КНР будут проводить проверки безопасности генеративных ИИ-сервисов перед тем, как разрешить им запускаться в стране.

По мнению КПК искусственный интеллект "должен отражать основные ценности коммунизма и социализма". Фото: Генеративный ИИ

Как отмечают эксперты, публикация проекта руководящих принципов происходит на фоне того, как китайские компании сигнализировали о своем намерении разработать отечественные альтернативы ChatGPT от американской Open AI. Например, Alibaba разработала ИИ-модель Tongyi Qianwen, которую она планирует интегрировать в свое программное обеспечение для повышения производительности, а Baidu недавно объявила о своем собственном программном обеспечении под названием Ernie bot.

Сегодня китайские пользователи вынуждены пользоваться VPN, чтобы получить доступ к разработанному в США ChatGPT, а компания Tencent запретила западным сервисам интегрировать генеративный ИИ-инструмент в свой WeChat (которым пользуется подавляющее число китайцев).

Как отмечают эксперты, таким сводом правил и ограничений власти Китая пытаются предотвратить "усиление американской дезинформации", которая может просачиваться через чат-боты типа ChatGPT.

Ранее Фокус сообщал, что китайцы хотят объединить мозг человека с ИИ и компьютером: КПК уже выделила деньги на проект.