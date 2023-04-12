"ШІ з комуністичним обличчям": Китай вимагає, щоб нейромережі відповідали принципам Компартії

Китайська влада активно взялася за регулювання вітчизняних розробок штучного інтелекту та опублікувала проєкт правил, яким мають відповідати нейромережі.

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Уряд Китаю збирається чітко регулювати генеративний ШІ в країні, опублікувавши проєкт керівних принципів, в яких йдеться, що програмне забезпечення для ШІ "має відображати основні цінності комунізму та соціалізму", пише The Verge.

У проєкті правил (перекладених журналістами за допомогою Google Translate) також йдеться про те, що він не повинен намагатися підірвати державну владу, повалити соціалістичну систему або підривати національну єдність Китаю. Забороняється пропаганда тероризму, екстремізму чи етнічної ненависті, і навіть поширення "хибної інформації" чи контенту, який може "порушити економічний і соціальний порядок".

Є також рекомендації про те, що алгоритми мають бути розроблені таким чином, щоб запобігти дискримінації за ознаками раси, етнічної приналежності, статі та інших характеристик. Окремо зазначається, що правоохоронні органи КНР проводитимуть перевірки безпеки генеративних ШІ-сервісів перед тим, як дозволити їм запускатись у країні.

На думку КПК штучний інтелект "має відображати основні цінності комунізму та соціалізму". Фото: Генеративний ШІ

Як зазначають експерти, публікація проєкту керівних принципів відбувається на тлі того, як китайські компанії сигналізували про намір розробити вітчизняні альтернативи ChatGPT від американської Open AI. Наприклад, Alibaba розробила ШІ-модель Tongyi Qianwen, яку вона планує інтегрувати у своє програмне забезпечення для підвищення продуктивності, а Baidu нещодавно оголосила про власне програмне забезпечення під назвою Ernie bot.

Сьогодні китайські користувачі змушені користуватися VPN, щоб отримати доступ до розробленого в США ChatGPT, а компанія Tencent заборонила західним сервісам інтегрувати генеративний ШІ-інструмент у свій WeChat (яким користується переважна кількість китайців).

Як зазначають експерти, таким зведенням правил та обмежень влада Китаю намагається запобігти "посиленню американської дезінформації", яка може просочуватися через чат-боти типу ChatGPT.

Раніше Фокус повідомляв, що китайці хочуть об'єднати мозок людини з ШІ та комп'ютером: КПК вже виділила гроші на проєкт.