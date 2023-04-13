Новое устройство запретит дронам DJI передавать данные в Китай: как оно работает

Устройство подключается к беспилотнику и регулирует трафик, действуя в качестве бортового компьютера. Его планируют выпустить в продажу до конца 2023 года.

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Компания из США DroneSense заявила о разработке новой технологии, которая помешает дронам компании Dajiang Innovation Technology (DJI) передавать ценные данные в Китай. Подробности приводит портал DroneDJI.

DroneSense специализируется на разработке программного обеспечения для служб экстренного реагирования в США. В 2023 году она собирается выпустить в продажу небольшой прибор, который подключается к любому промышленному беспилотнику DJI, таким как Matrice 30 и Matrice 300, и действует как бортовой компьютер. Как уверяет компания, устройство защитит информацию от передачи китайскому производителю.

Отмечается, что технология будет обходить канал радиосвязи, используемый для управления дронами DJI с земли, и переключать приоритеты трафика на радиочастоте FirstNet. Кроме того, оно будет регулировать передачу данных с БПЛА в мобильных сетях 4G и 5G. Экстренные службы США при этом смогут задать свои ограничения по высоте, зонам для полетов и местам аварийной посадки в случае потери связи. Это будет особенно полезно в регионах с максимальными ограничениями мощности радиочастот, сокращающими радиус действия контроллеров дронов.

DroneSense сделала объявление через несколько дней после того, как правительство Флориды запретило агентствам общественной безопасности использовать дроны DJI, поскольку они производятся в "стране, вызывающей озабоченность". Компания уверяет, что сделает устройство в соответствии с Законом о государственной обороне США. Как уверяет генеральный директор DroneSense Кристофер Эйхорн, решение принесет немедленную пользу общественной безопасности и поможет спасти жизни.

"Существует множество технологий, таких как сотовые телефоны, которые мы используем каждый день и которые разработаны в других странах, но полагаются на программное обеспечение, произведенное в США, для обеспечения надежной защиты конфиденциальных данных. DroneSense на борту обеспечит аналогичное решение для дронов", — прокомментировал он.

Стоит напомнить, что украинские войска используют коммерческие дроны DJI на войне. В арсенале ВСУ практически с самого начала полномасштабного вторжения России появились модели линейки Mavic, Matrice, Phantom и другие.

ВС РФ используют комплексы DJI AeroScope для поиска дронов ВСУ на фронте. Оборудование позволяет оккупантам узнать модель, серийный номер, местоположение, скорость, направление и высоту полета БПЛА, а также место запуска и местонахождение оператора, чтобы затем обстрелять его из артиллерии или минометов.