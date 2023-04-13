Полиция Нью-Йорка вернула роботов-собак Digidog к патрулированию города (видео)

Мэр Эрик Адамс уверен, что технологии на улицах необходимы, поскольку способны обеспечить безопасность людей.

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Работы-собаки Digidog производства компании Boston Dynamics снова будут патрулировать улицы Нью-Йорка. Мэр Эрик Адамс сообщил на пресс-конференции подробности.

Он заявил, что использование Digidog способно спасти жизнь гражданам. В речи политик отметил, что определенные активисты были против этой идеи. Адамс заверил, что ищет лучшие варианты для города, поэтому решение было принято.

"Я верю, что технологии уже здесь и мы не можем этого бояться", – заявил мэр.

Как сообщило издание ITC, предварительное применение роботов полицией Нью-Йорка спровоцировало негативную реакцию общественности. Мэр Адамс уверен, что технологии необходимы, поскольку способны обеспечить безопасность людей. В 2020 году Digidog спецслужбы использовали технику внутри здания, где забаррикадировался вооруженный террорист. В 2021 году техника также использовалась в случае проникновения нарушителей законодательства в дом 2021 года. Впоследствии в обществе раскритиковали применение таких роботов из-за опасений относительно несоблюдения норм конфиденциальности. Это привело к расторжению контракта с Boston Dynamics.

Digidog, известный как Spot, получил дистанционное управление. Он разработан компанией Boston Dynamics, принадлежащей Hyundai. Его используют для деятельности в опасных ситуациях. Робот проверяет зоны и локации с высоким риском угроз для людей. Он ведет и четкое наблюдение за стройплощадками. Boston Dynamics также рекламирует его использование как инструмент общественной безопасности, критикующий многие специалисты, которые видят в этом дальнейшую опасность для человечества.

В октябре 2022 года Boston Dynamics и другие производители роботов обязались не создавать боевые машины. Открытое письмо также подписали компании-лидеры Agility Robotics, Clearpath Robotics, ANYbotics, Open Robotics и Unitree Robotics. По мнению представителей компаний, использование новых роботов в качестве оружия может нанести значительный ущерб общественному доверию к технологиям.