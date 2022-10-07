"Новые риски": Boston Dynamics и другие производители роботов обязались не создавать боевых машин

Производители заявили, что использование мобильных роботов в качестве оружия создает новые этические проблемы и может подорвать доверие людей к технологиям.

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Американская компания Boston Dynamics, которая занимается производством роботов, заявила, что не собирается оборудовать их оружием. Открытое письмо также подписали компании-лидеры отрасли Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics и Unitree Robotics.

"Мы считаем, что добавление оружия к роботам, которые управляются дистанционно или автономно, широко доступны для общественности и способны перемещаться в ранее недоступные места, где люди живут и работают, создает новые риски причинения вреда и серьезные этические проблемы", — сказано в письме.

Сообщается также, что, по мнению компаний, использование новых роботов в качестве оружие может нанести ущерб общественному доверию к технологиям. Это, в свою очередь, негативно повлияет на те преимущества, которые может принести использование роботов в гражданской сфере.

В письме говорится о серьезной общественной обеспокоенности, которая наблюдается в последние месяцы в США. Так, в письме сослались на случаи, когда роботов, предназначенных для мирных целей, оснащали оружием.

Поэтому группа производителей роботов обязалась не заниматься вооружением роботов общего назначения с повышенной мобильностью. То же самое касается программного обеспечения для применения передовой робототехники.

Также компании заявили, что не будут разрешать клиентам впоследствии применять любые их платформы как оружие.

"Мы также обязуемся изучить разработку технологических функций, которые могли бы смягчить или уменьшить эти риски", — сказано в письме.

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