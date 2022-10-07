"Нові ризики": Boston Dynamics та інші виробники роботів зобов'язалися не створювати бойових машин

Виробники заявили, що використання мобільних роботів як зброя створює нові етичні проблеми та може підірвати довіру людей до технологій.

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Американська компанія Boston Dynamics, яка займається виробництвом роботів, заявила, що не збирається обладнати їхню зброю. Відкритий лист також підписали компанії-лідери галузі Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics та Unitree Robotics.

"Ми вважаємо, що додавання зброї до робіт, які керуються дистанційно або автономно, широко доступні для громадськості і здатні переміщатися в раніше недоступні місця, де люди живуть і працюють, створює нові ризики заподіяння шкоди та серйозні етичні проблеми", — йдеться у листі.

Повідомляється також, що, на думку компаній, використання нових роботів як зброя може завдати шкоди громадській довірі до технологій. Це, у свою чергу, негативно вплине на переваги, які може принести використання роботів у цивільній сфері.

У листі йдеться про серйозне громадське занепокоєння, яке спостерігається останніми місяцями в США. Так, у листі послалися на випадки, коли роботів, призначених для мирної мети, оснащували зброєю.

Тому група виробників роботів зобов'язалася не займатися озброєнням роботів загального призначення з підвищеною мобільністю. Те саме стосується програмного забезпечення для застосування передової робототехніки.

Також компанії заявили, що не дозволятимуть клієнтам згодом застосовувати будь-які їх платформи як зброю.

"Ми також зобов'язуємося вивчити розробку технологічних функцій, які могли б пом'якшити чи зменшити ці ризики", — йдеться у листі.

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