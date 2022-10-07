Бутусов розповів про переваги та недоліки Shahed-136: куди долетять іранські дрони

Радари легко знаходять іранські дрони над Україною, але росіяни пробують різні маршрути та знаходять зони, куди не дістає ППО.

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Російські війська активно використовують іранські дрони Shahed-136 для завдання ударів по містах України. Головний редактор сайту "Цензор.net" Юрій Бутусов розповів про переваги та недоліки цих безпілотників у ролику на YouTube.

За його словами, Shahed-136 становлять меншу загрозу, ніж російські балістичні або крилаті ракети, проте через брак інших засобів використовуються для ураження нерухомих цілей. Головною перевагою безпілотників є простота та дешевизна, завдяки чому Росія може запускати їх у великих кількостях і на великі відстані (до 2 000 км).

Однак через низьку вартість Shahed-136 мають низку недоліків. Українські військові називають їх "мопедами, що літають" через гучні звуки, які видаються під час польоту, що можна почути за 10 кілометрів. Прагнучи уникнути виявлення, росіяни спрямовують апарати вздовж жвавих трас, щоб шум автомобілів маскував роботу дешевих двигунів. Для захисту від Shahed-136 достатньо виставити пости, які будуть стежити за звуками з повітря та піднімати тривогу в разі наближення дронів.

"Вони дешеві, їх можна надіслати різними маршрутами, де "Шахіди" можуть створити навантаження на засоби ППО, знайти вразливі зони, де наші зенітно-ракетні комплекси не розгорнуті або наші радари їх не бачать. Ось як були удари по Білій Церкві, Харкову, Запоріжжю, Одесі", — прокоментував Юрій Бутусов.

Він додав, що системи ППО легко виявляють Shahed-136, але в Україні недостатньо комплексів для покриття всієї території. Українські військові збивають більшість іранських дронів, але іноді останні знаходять лазівки.

"Думаю, долетіти куди завгодно вони не можуть, оскільки їм необхідна розвідка. Якщо хтось помітить групу дронів, то їх знищать різними засобами протиповітряної оборони та Повітряних сил. Вони шукають маршрути з найменшою помітністю, намагаються діяти вночі чи погано. Сподіваюся, невдовзі ми отримаємо нові засоби ППО, і такі іранські дрони будуть знищуватись практично стовідсотково", — підсумував журналіст.

Раніше ЗСУ розповіли українцям, як розпізнати іранський безпілотник Shahed-136 здалеку. Почувши шум, що нагадує робочу бензопилу або двигун мопеда, варто негайно йти в укриття, тримаючись подалі від об'єктів інфраструктури, які можуть стати ціллю БПЛА.

Військові також розповіли, чим небезпечні Shahed 136 та як із ними боротися. За словами експертів, в арсеналі українських військових є багато ефективних засобів для знищення іранських безпілотників, враховуючи системи ППО та стрілецьку зброю.