Бутусов рассказал о преимуществах и недостатках Shahed-136: куда долетят иранские дроны

Радары легко находят иранские дроны над Украиной, но россияне пробуют разные маршруты и находят зоны, куда не достает ПВО.

Related video

Российские войска активно используют иранские дроны Shahed-136 для нанесения ударов по городам Украины. Главный редактор сайта "Цензор.net" Юрий Бутусов рассказал о преимуществах и недостатках этих беспилотников в ролике на YouTube.

По его словам, Shahed-136 представляют меньшую угрозу, чем российские баллистические или крылатые ракеты, однако за неимением других средств используются для поражения неподвижных целей. Главным преимуществом беспилотников является простота и дешевизна, благодаря чему Россия может запускать их в больших количествах и на большие расстояния (до 2000 км).

Однако из-за низкой стоимости Shahed-136 обладают рядом недостатков. Украинские военные называют их "летающими мопедами" из-за громких звуков, издаваемых во время полета, которые можно услышать за 10 километров. Желая избежать обнаружения, россияне направляют аппараты вдоль оживленных трас, чтобы шум автомобилей маскировал работу дешевых двигателей. Для защиты от Shahed-136 достаточно выставить посты, которые будут следить за звуками с воздуха и поднимать тревогу в случае приближения дронов.

"Они дешевые, их можно послать по разным маршрутам, где "Шахеды" могут создать нагрузку на средства ПВО, найти уязвимые зоны, где наши зенитно-ракетные комплексы не развернуты или наши радары их не видят. Вот как были удары по Белой Церкви, Харькову, Запорожье, Одессе", — прокомментировал Юрий Бутусов.

Он добавил, что системы ПВО легко обнаруживают Shahed-136, но в Украине недостаточно комплексов для покрытия всей территории. Украинские военные сбивают большинство иранских дронов, но иногда последние находят лазейки.

"Думаю, долететь куда-угодно они не могут, поскольку им необходима разведка. Если кто-то заметит группу дронов, то их уничтожат разными средствами противовоздушной обороны и Воздушных сил. Они ищут маршруты с наименьшей заметностью, пытаются действовать ночью или в плохую погоду. Надеюсь, вскоре мы получим новые средства ПВО, и такие иранские дроны будут уничтожаться практически стопроцентно", — подытожил журналист.

Ранее ВСУ рассказали украинцам, как распознать иранский беспилотник Shahed-136 издалека. Услышав шум, напоминающий работающую бензопилу или двигатель мопеда, стоит немедленно идти в укрытие, держась подальше от объектов инфраструктуры, которые могут стать целью БПЛА.

Военные также рассказали, чем опасны Shahed 136 и как с ними бороться. По словам экспертов, в арсенале украинских военных есть много эффективных средств для уничтожения иранских беспилотников, включая системы ПВО и стрелковое оружие.