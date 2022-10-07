Своїх кидаємо: російські хакери розсилали віруси під виглядом повісток

"Лабораторія Касперського" повідомила про кіберзлочини проти частково мобілізованих росіян.

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Російська компанія "Лабораторії Касперського" зафіксувала хвилю атак на комп'ютери користувачів — хакери намагалися "заразити" пристрої, розсилаючи фейкові повістки, пише news.ru.

Згідно з офіційним повідомленням компанії-розробника антивірусного програмного забезпечення, російські хакери вигадали новий вид шахрайства. Вони зробили е-мейл-розсилку PDF-файлів, які містять, насправді, малвар — тобто шкідливу програму. PDF являв собою відсканований документ із військкомату, а саме — повістку, таку, яку нещодавно отримали громадяни РФ під час так званої часткової мобілізації. Коли людина завантажувала файл, то вона, тим самим, завантажувала на свій пристрій AnalysisLinkManager.exe, який осідав у тимчасовій папці. Так, кіберзлочинці отримували доступ до інформації, що зберігається на ноутбуці або ПК.

Однак, це не все. Зловмисники, отримавши дані про те, кого зламали, вдавали їх, щоб виманювати гроші в родичів і знайомих. ЗМІ пише, що один мобілізований поскаржився, що хакери, назвавшись його ім'ям, вимагали переслати гроші нібито на різні потреби. При цьому вони вказували номер рахунку, який не належав цьому чоловікові. Про масштаби афери "Лабораторія Касперського" мовчить.

Раніше Фокус писав про те, що російський виробник БПЛА для ЗС РФ украв гроші з виділеного Міноборони бюджету.

Повідомляли також, що в Росії продовжують користуватися софтом, розробленим у "недружніх" країнах, хоча Путін наказав цього не робити.