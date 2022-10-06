Аналогів немає: російські компанії закуповують іноземне програмне забезпечення всупереч санкціям

Росіяни масово використовують софт для візуалізації даних та вирішення інших завдань для бізнесу.

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Російські компанії продовжують закуповувати іноземне програмне забезпечення, оскільки немає якісних вітчизняних аналогів. Про це пише портал Servernews, посилаючись на дослідження фірми "JustFin.Tech для бізнесу", що спеціалізується на купівлі софту та оплаті ліцензій.

Експерти проаналізували платежі та запити своїх клієнтів за останні шість місяців і виявили, що за цей період росіяни витратили на закордонне програмне забезпечення майже $2 млн, при цьому компанії в середньому витрачали по 500 тис. рублів. Російські підприємства сплатили або збираються продовжити підписку на 30 видів сервісів, зокрема ThinkCell, Amazon Web Services, Dropbox, GSuite, Clickmeeting, Jira. Найбільш затребуваними виявилися сервіси для візуалізації даних та аналітичних бізнес-завдань Power BI та Tableau, а також системи автоматизованого проектування (Autodesk) — на таке програмне забезпечення припало близько 65–70% платежів.

В інших випадках росіяни оплачували переважно багатофункціональні програми, яких потребують різні види бізнесу і навіть приватні особи, наприклад, Zoom, Miro, Figma або Slack. За словами операційного директора JustFin.Tech, російські компанії зараз не можуть відмовитися від іноземного софту, оскільки багато програм у Росії просто не мають альтернатив.

Раніше президент РФ Володимир Путін заборонив російській владі використовувати іноземне програмне забезпечення для забезпечення потреб критичної інфраструктури. Він також доручив розробити аналоги для софту компаній, які припинили співпрацювати з Росією після початку вторгнення в Україну, зокрема Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Intel.

Писали також, що російські компанії не зможуть будувати будинки через відсутність іноземного ПЗ для архітекторів: Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360, Dassault Systemes Solidworks. За словами експертів, для створення їх аналогів необхідно витратити мільярди рублів.