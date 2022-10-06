Аналогов нет: российские компании закупают иностранное ПО вопреки санкциями

Россияне массово используют софт для визуализации данных и решения других задач для бизнеса.

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Российские компании продолжают закупать иностранное программное обеспечение, поскольку не имеют качественных отечественных аналогов. Об этом пишет портал Servernews, ссылаясь на исследование фирмы "JustFin.Tech для бизнеса", специализирующейся на покупке софта и оплате лицензий.

Эксперты проанализировали платежи и запросы своих клиентов за последние шесть месяцев и обнаружили, что за этот период россияне потратили на зарубежное ПО почти $2 млн, при этом компании в среднем тратили по 500 тыс. рублей. Российские предприятия оплатили или собираются продлить подписку на 30 видов сервисов, в том числе: ThinkCell, Amazon Web Services, Dropbox, GSuite, Clickmeeting, Jira. Самыми востребованными оказались сервисы для визуализации данных и аналитических бизнес-задач Power BI и Tableau, а также системы автоматизированного проектирования (Autodesk) — на такое ПО пришлось около 65–70% платежей.

В остальных случаях россияне оплачивали преимущественно многофункциональные программы, в которых нуждаются разные виды бизнеса и даже частные лица, например, Zoom, Miro, Figma или Slack. По словам операционного директора JustFin.Tech, российские компании сейчас не могут отказаться от иностранного софта, поскольку у многих программ в России попросту нет альтернатив.

Ранее президент РФ Владимир Путин запретил российским властям использовать иностранное ПО для обеспечения нужд критической инфраструктуры. Он также поручил разработать аналоги для софта компаний, которые перестали сотрудничать с Россией после начала вторжения в Украину, в том числе Microsoft, IBM, Dell, Cisco, Intel.

Писали также, что российские компании не смогут строить дома из-за недоступности иностранного ПО для архитекторов: Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360, Dassault Systemes Solidworks. По словам экспертов, для создания их аналогов необходимо потратить миллиарды рублей.