У Міноборони РФ вкрали понад 20 млн рублів на виробництві безпілотників, — ЗМІ

Виробник завищив вартість робіт, включив у кошторис непотрібні деталі, і ФСБ запідозрила неладне.

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Компанія "Тетіс Про" вкрала 20 мільйонів рублів у Міністерства оборони Росії в межах державного замовлення на постачання безпілотників. Про це пише Telegram-канал Baza, посилаючись на правоохоронців.

За інформацією джерел, у 2015 році підприємство "Тетіс Про" отримало від російської армії замовлення на виробництво автономного підводного апарату, аналогічного до ісладського Gavia ("Гавіа"). Безпілотники компанія зібрала і надала, але витратила на проєкт підозріло багато грошей — майже 102 млн рублів.

Федеральна служба безпеки розпочала розслідування з метою перевірити, куди "Тетіс Про" витратила так багато коштів. Слідчі з'ясували, що керівництво підприємства завищило вартість робіт і включило в кошторис деталі, які не потрібні для збирання безпілотників. У результаті виробник апаратів отримав "зайві" 20 600 000 рублів, які привласнив собі.

У березні 2022 року російський суд вивчив результати розслідування та забрав у "Тетіс Про" усі гроші, які Міноборони виділило на проєкт. Слідчі також відкрили кримінальну справу щодо зловживання повноваженнями з тяжкими наслідками, але поки що не змогли знайти менеджерів, причетних до завищення вартості.

За даними сайту Robo Trends, раніше "Тетіс Про" придбала кілька апаратів для ведення підводного пошуку Gavia у ісландської компанії Hafmynd ehf. (з 2011 року належить Teledyne Technologies) та адаптувала для використання Військово-морським флотом Росії. У 2017-2018 роках закупівлі стали неможливими через зміну власника.

Як пише російський сайт "Рідус", у 2015 році "Тетіс Про" заявила про можливість створити аналог під умовною назвою "Концепт-М". За словами компанії, російська модель зможе працювати на глибинах до кілометра та обстежити райони площею до 80 квадратних метрів, управління здійснюватиметься дистанційно або через кабельне підключення, вона також мала отримати багатопроменевий ехолот та модулі для передачі відеосигналу. Відтоді "Концепт-М" ніде не згадується.

У серпні конструкторське бюро "Рубін" показало новий підводний безпілотник під назвою "Сурогат-В" для російської армії. За словами розробників, важкий апарат може автономно плавати поруч із підводними човнами та відволікати увагу противника.

Росіяни також показали нову модель підводного безпілотника "Клавесін-2Р". Від попереднього покоління модель відрізняється великими габаритами, може діяти автономно або під керуванням оператора, отримуючи сигнали гідроакустичного каналу.