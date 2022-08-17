Росіяни показали нову модель "Клавесін-2Р": на що годиться підводний безпілотник

Пристрій зовні схожий на підводний човен і, як заявляється, працює автономно.

У межах виставки "Армія-2022", що проходить з 15 по 21 серпня 2022 року в Росії, презентували модель безпілотного підводного пристрою для розвідки. Подробиці повідомляє видання ixbt.com.

На стенді Центрального конструкторського бюро "Рубін" було виставлено муляж безпілотника "Клавесін" наступного покоління — "Клавесін-2Р".

ЗМІ пише, що апарат отримав більші габарити та більшу вагу, ніж його попередник "Клавесін-2Р-ПМ". Зовні апарат схожий на підводний човен.

Технічні характеристики Клавесін-2Р:

довжина — 6,5 м;

вага — 3 613 кг;

максимальна глибина занурення — 6 км;

максимальна дальність ходу — 150 км.

Інші технічні особливості поки що не розкриваються, але відомо, що підводний безпілотник може працювати повністю автоматично, а може керуватися оператором, якщо необхідно виконувати якісь конкретні завдання, або якщо завдання вирішили змінити. Використовувати його можна, як заявляється, не тільки в морі, але і в океані, і прибережній зоні. Зв'язок з оператором проходить через гідроакустичний канал. "Клавесин-2Р" оснащений камерою, тому що позиціонується як підводний розвідник, проте подробиці щодо камери теж не розкриваються.

"Після завершення місії він автономно спливає у призначеному районі, визначає і передає свої координати на носій", — йдеться у матеріалі.

Ми повідомляли, що на форумі "Армія-2022" росіяни презентували муляж ударного БПЛА, проте про те, що це за модель та яке підприємство її виробляє, не відомо.

Повідомляли також і про робота-рибу від російських інженерів. Пристрій був показаний у секції "Розваги", але розробники запевняють, що штучний окунь може стати у пригоді військовим, оскільки здатний вести розвідку на глибині 5 м.