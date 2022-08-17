Россияне показали новую модель "Клавесин-2Р": на что годится подводный беспилотник

Устройство внешне похоже на подлодку и, как заявляется, работает автономно.

В рамках выставки "Армия-2022", которая проходит с 15 по 21 августа 2022 года в России, презентовали модель беспилотного подводного устройства для разведки. Подробности сообщает издание ixbt.com.

На стенде Центрального конструкторского бюро "Рубин" был выставлен муляж беспилотника "Клавесин" следующего поколения — "Клавесин-2Р".

СМИ пишет, что аппарат получил большие габариты и больший вес, чем его предшественник "Клавесин-2Р-ПМ". Внешне аппарат похож на подводную лодку.

Технические характеристики Клавесин-2Р:

Длина — 6,5 м,

Вес — 3613 кг

Максимальная глубина погружения — 6 км

Максимальная дальность хода — 150 км

Другие технические особенности пока не раскрываются, но известно, что подводный беспилотник может работать полностью автоматически, а может управляться оператором, если необходимо выполнять какие-то конкретные задания, или если задачи решили изменить. Использовать его можно, как заявляется, не только в море, но и в океане, и в прибрежной зоне. Связь с оператором проходит по гидроакустическому каналу. "Клавесин-2Р" оснащен камерой, потому как позиционируется в качестве подводного разведчика, однако подробности относительно камеры тоже не раскрываются.

"После завершения миссии он автономно всплывает в назначенном районе, определяет и передает свои координаты на носитель", — говорится в материале.

Мы сообщали, что на форуме "Армия-2022" россияне презентовали муляж ударного БПЛА, однако о том, что это за модель и какое предприятие ее производит, не известно.

Сообщали также и о роботе-рыбе от российских инженеров. Устройство было показано в секции "Развлечения", но разработчики уверяют, что искусственный окунь может пригодиться военным, так как способен вести разведку на глубине 5 м.