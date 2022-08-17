Россияне показали новую модель "Клавесин-2Р": на что годится подводный беспилотник
Устройство внешне похоже на подлодку и, как заявляется, работает автономно.
В рамках выставки "Армия-2022", которая проходит с 15 по 21 августа 2022 года в России, презентовали модель беспилотного подводного устройства для разведки. Подробности сообщает издание ixbt.com.
На стенде Центрального конструкторского бюро "Рубин" был выставлен муляж беспилотника "Клавесин" следующего поколения — "Клавесин-2Р".
СМИ пишет, что аппарат получил большие габариты и больший вес, чем его предшественник "Клавесин-2Р-ПМ". Внешне аппарат похож на подводную лодку.
Технические характеристики Клавесин-2Р:
- Длина — 6,5 м,
- Вес — 3613 кг
- Максимальная глубина погружения — 6 км
- Максимальная дальность хода — 150 км
Другие технические особенности пока не раскрываются, но известно, что подводный беспилотник может работать полностью автоматически, а может управляться оператором, если необходимо выполнять какие-то конкретные задания, или если задачи решили изменить. Использовать его можно, как заявляется, не только в море, но и в океане, и в прибрежной зоне. Связь с оператором проходит по гидроакустическому каналу. "Клавесин-2Р" оснащен камерой, потому как позиционируется в качестве подводного разведчика, однако подробности относительно камеры тоже не раскрываются.
"После завершения миссии он автономно всплывает в назначенном районе, определяет и передает свои координаты на носитель", — говорится в материале.
Мы сообщали, что на форуме "Армия-2022" россияне презентовали муляж ударного БПЛА, однако о том, что это за модель и какое предприятие ее производит, не известно.
Сообщали также и о роботе-рыбе от российских инженеров. Устройство было показано в секции "Развлечения", но разработчики уверяют, что искусственный окунь может пригодиться военным, так как способен вести разведку на глубине 5 м.