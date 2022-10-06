У Минобороны РФ украли более 20 млн рублей на производстве беспилотников, — СМИ

Производитель завысил стоимость работ, включил в смету ненужные детали, и ФСБ заподозрила неладное.

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Компания "Тетис Про" украла 20 миллионов рублей у Министерства обороны России в рамках государственного заказа на поставку беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на правоохранителей.

По информации источников, в 2015 году предприятие "Тетис Про" получило от российской армии заказ на производство автономного подводного аппарата, аналогичного исладскому Gavia ("Гавиа"). Беспилотники компания собрала и предоставила, но потратила на проект подозрительно много денег — без малого 102 млн рублей.

Федеральная служба безопасности начала расследование с целью проверить, куда "Тетис Про" потратила так много средств. Следователи выяснили, что руководство предприятия завысило стоимость работ и включили в смету детали, которые не нужны для сборки беспилотников. В итоге производитель аппаратов получил "лишние" 20,6 млн рублей, которые присвоил себе.

В марте 2022 года российский суд изучил результаты расследования и забрал у "Тетис Про" все деньги, которые Минобороны выделило на проект. Следователи также открыли уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, но пока не смогли найти менеджеров, причастных к завышению стоимости.

По данным сайта Robo Trends, ранее "Тетис Про" приобрела несколько аппаратов для ведения подводного поиска Gavia у исландской компании Hafmynd ehf. (с 2011 года принадлежит Teledyne Technologies) и адаптирала для использования Военно-морским флотом России. В 2017-2018 годах закупки стали невозможными из-за смены владельца.

Как пишет российский сайт "Ридус", в 2015 году "Тетис Про" заявила о возможности создать аналог под условным названием "Концепт-М". По словам компании, российская модель сможет работать на глубинах до километра и обследовать районы площадью до 80 квадратных метров, управление будет осуществляться дистанционно или через кабельное подключение, она также должна была получить многолучевой эхолот и модули для передачи видеосигнала. С тех пор "Концепт-М" нигде не упоминается.

В августе конструкторское бюро "Рубин" показало новый подводный беспилотник под названием "Суррогат-В" для российской армии. По словам разработчиков, тяжелый аппарат может автономно плавать рядом с подводными лодками и отвлекать внимание противника.

Россияне также показали новую модель подводного беспилотника "Клавесин-2Р". От предыдущего поколения модель отличается большими габаритами, может действовать автономно или под управлением оператора, получая сигналы по гидроакустическому каналу.