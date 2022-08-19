Представлен российский подводный беспилотник "Суррогат-В": что он умеет

Аппарат уже показывали в 2021 году, но характеристики раскрыли только сейчас.

Конструкторское бюро "Рубин" показало на российском военно-техническом форуме "Армия-2022" новый подводный беспилотник "Суррогат-В", также называемый "Ведомым" или Wingman. Представители организации впервые раскрыли некоторые характеристик агентству "РИА Новости".

Сверхтяжелый автономный робот может плавать вместе с подводными лодками и заменять их в случае необходимости. Главная задача "Суррогата" — сохранять обитаемые субмарины незаметными для противника и восстанавливать их скрытность в случае обнаружения. Как пишет "Газета.ru", беспилотник может имитировать образ подлодки на радарах с помощью акустических средств, чтобы вводить врагов в заблуждение. "Ведомый" призван выполнять действия, которые рискуют демаскировать "ведущего", например, использовать активные средства поиска или устанавливать связь.

Водоизмещение составляет 40 тонн, дальность плавания увеличили до 800 морских миль, установив новый литий-ионный аккумулятор. В дальнейшем "Суррогат" планируют заряжать как на борту корабля-носителя, так и на станциях, расположенных на дне. Конструкторы также думают над созданием энергоустановки на базе электрохимических генераторов.

"Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и необитаемых аппаратов. Конструкторское бюро разработало часть субмарин для Военно-морского флота России, в том числе атомные подводные лодки класса "Борей" и неатомные подлодки класса "Варшавянка" и "Лада". "Рубин" также сконструировал новый подводный беспилотник "Клавесин-2Р", недавно представленный на форуме "Армия-2022". Аппарат, внешне похожий на подлодку, может опускаться на глубину до 6 км.

Недавно писали, что украинский стартап Highland Systems разработал подводные беспилотники Kronos. Оператор может управлять им на расстоянии до 250 км и даже запускать торпеды по целям. Кроме того, "Кронос" может перевозить до 10 человек и выпускать их прямо под водой в случае необходимости.