Представлений російський підводний безпілотник "Сурогат-В": що він вміє

Апарат вже показували у 2021 році, але характеристики розкрили лише зараз.

Конструкторське бюро "Рубін" показало на російському військово-технічному форумі "Армія-2022" новий підводний безпілотник "Суррогат-В", який також називається "Відомим" або Wingman. Представники організації вперше розкрили деякі характеристики агенції "РИА Новости".

Надважкий автономний робот може плавати разом із підводними човнами та замінювати їх у разі потреби. Головне завдання "Сурогату" — зберігати населені субмарини непомітними для противника і відновлювати їх скритність у разі виявлення. Як пише "Газета.ru", безпілотник може імітувати образ підводного човна на радарах за допомогою акустичних засобів, щоб вводити ворогів в оману. Wingman покликаний виконувати дії, які ризикують демаскувати "провідного", наприклад, використовувати активні засоби пошуку або встановлювати зв'язок.

Водотоннажність складає 40 тонн, дальність плавання збільшили до 800 морських миль, встановивши новий літій-іонний акумулятор. Надалі "Сурогат" планують заряджати як на борту корабля-носія, так і на станціях, розташованих на дні. Конструктори також думають над створенням енергоустановки з урахуванням електрохімічних генераторів.

"Рубін" спеціалізується на проєктуванні підводних човнів та безлюдних апаратів. Конструкторське бюро розробило частину субмарин для Військово-морського флоту Росії, зокрема атомні підводні човни класу "Борей" та неатомні підводні човни класу "Варшав'янка" та "Лада". "Рубін" також сконструював новий підводний безпілотник "Клавесін-2Р", нещодавно представлений на форумі "Армія-2022". Апарат, зовні схожий на підводний човен, може опускатися на глибину до 6 км.

Нещодавно писали, що український стартап Highland Systems розробив підводні безпілотники Kronos. Оператор може керувати ним з відривом до 250 км і навіть запускати торпеди за цілями. Крім того, "Кронос" може перевозити до 10 осіб та випускати їх прямо під водою у разі потреби.