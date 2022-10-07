Своих бросаем: русские хакеры рассылали вирусы под видом повесток

"Лаборатории Касперского" сообщила о киберпреступлениях против частично мобилизованных россиян.

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Российская компания "Лаборатории Касперского" выявила волну атак на компьютеры пользователей — хакеры пытались "заразить" устройства, рассылая фейковые повестки, пишет news.ru.

Согласно официальному сообщению компании-разработчика антивирусного программного обеспечения, русские хакеры придумали новый вид мошенничества. Они сделали е-мейл-рассылку PDF-файлов, содержащих, на самом деле, малварь — т.е. вредоносную программу. PDF являл собой отсканированный документ из военкомата, а именно — повестку, такую, которую недавно получили граждане РФ в ходе так называемой частичной мобилизации. Когда человек скачивал файл, то он, тем самым, загружал на свое устройство AnalysisLinkManager.exe, который оседал во временной папке. Таким образом киберпреступники получали доступ к информации, хранящейся на ноутбуке или ПК.

Однако это не все. Злоумышленники, получив данные о том, кого взломали, притворялись им, чтобы выманивать деньги у родственников и знакомых. СМИ пишет, что один мобилизованный пожаловался на то, что хакеры, назвавшись его именем, требовали переслать деньги якобы на разные нужды. При этом они указывали номер счета, который этому мужчине не принадлежал. О масштабах аферы "Лаборатории Касперского" умалчивает.

Ранее Фокус писал о том, что российский производитель БПЛА для ВС РФ украл деньги из выделенного Минобороны бюджета.

Сообщали также, что в России продолжают пользоваться софтом, разработанным в "недружественных" странах, хотя Путин приказал этого не делать.