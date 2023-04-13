Поліція Нью-Йорка повернула роботів-собак Digidog до патрулювання міста (відео)

Мер Ерік Адамс упевнений, що технології на вулицях необхідні, оскільки здатні забезпечити безпеку людей.

Related video

Роботи-собаки Digidog виробництва компанії Boston Dynamics знову патрулюватимуть вулиці Нью-Йорка. Мер Ерік Адамс повідомив на пресконференції подробиці.

Він заявив, що використання Digidog здатне врятувати життя громадянам. У промові політик наголосив на тому, що певні активісти були проти цієї ідеї. Адамс запевнив, що шукає кращі варіанти для міста, тому таке рішення було ухвалено.

"Я вірю, що технології вже тут і ми не можемо цього боятися", – заявив мер.

Як повідомило видання ITC, попереднє застосування роботів поліцією Нью-Йорка спровокувало негативну реакцію громадськості. Мер Адамс упевнений, що технології необхідні, оскільки здатні забезпечити безпеку людей. У 2020 році Digidog спецслужби використали техніку всередині будівлі, де забарикадувався озброєний терорист. У 2021 році техніка також використовувалася у випадку проникнення порушників законодавства до будинку 2021 року. Згодом у суспільстві розкритикували застосування таких роботів через побоювання щодо недотримання норм приватності. Це спричинило розірвання контракту з Boston Dynamics.

Digidog, відомий як Spot, отримав дистанційне керування. Він розроблений компанією Boston Dynamics, що належить Hyundai. Його застосовують для діяльності в небезпечних ситуаціях. Робот перевіряє зони та локації з високим ризиком загроз для людей. Він веде й чітке спостереження за будівельними майданчиками. Boston Dynamics також рекламує його використання як інструмент суспільної безпеки, що критикує чимало фахівців, які вбачають у цьому подальшу небезпеку для людства.

У жовтні 2022 року Boston Dynamics та інші виробники роботів зобов'язалися не створювати бойових машин. Відкритий лист також підписали компанії-лідери галузі Agility Robotics, Clearpath Robotics, ANYbotics, Open Robotics та Unitree Robotics. На думку представників компаній, використання нових роботів як зброї може завдати значної шкоди громадській довірі до технологій.