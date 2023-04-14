Apple и Samsung несут в себе "крупицы России": продолжают закупать ценные металлы у агрессора

Яблочный бренд отказался от золота и тантала, но все еще покупает вольфрам, а Samsung использует весь спектр российских металлов необходимых для производства своей техники.

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Официально Apple и Samsung отказались от поставок своих смартфонов в РФ, но все равно продолжают закупать российские ценные металлы с помощью реэкспорта, пишет издание "Коммерсант". Главным прикрытием по-прежнему остается Казахстан, Индия и Китай, куда РФ поставляет свое сырье, а те "отмыв" российский металл продают его производителям электроники.

Что закупают Apple и Samsung

Согласно итогам 2022 года Apple уже не закупает российский тантал и золото, но до сих пор получает вольфрам с подмосковного предприятия "Молирен". В свою очередь Samsung не гнушается российским танталом, вольфрамом, медью, золотом и другим ценным сырьем. Южнокорейская компания закупает их у заводов "Гидрометаллург", "Молирен", УЗТМ, "Уралэлектромедь", "Красцветмет" и других.

И хотя после нападения России на Украину западные технологические компании резко снизили (на 70%) свои закупки металлов в РФ все равно полностью отказаться от сырья страны-агрессора они не могут – россияне сильно демпингуют и некоторые виды металла из-за дефицита не так-то просто закупить у других поставщиков.

Могут ли компании отказаться от сырья из РФ?

В любом случае, целиком винить Apple нельзя – компания не имеет своего завода по выпуску техники и сотрудничает с китайскими подрядчиками типа Foxconn, Quanta или Compal. Они хоть и учитывают пожелание Apple не использовать в микросхемах и полупроводниках металл из России, но все равно нет гарантии, что он не примешан к китайскому сырью, которое КНР закупает в РФ. Так же на фабрики может поступать сырье от других поставщиков, которые могут его закупать в России.

А вот Samsung имеет собственные заводы и в своих закупках себя не сдерживает и продолжит закупать металлы из РФ из-за отсутствия альтернативы, особенно по редкоземельным элементам и тугоплавким металлам, говорят собеседники издания, имеющие отношение к российской металлургии.

Ранее Фокус рассказывал, что РФ продолжает закупать процессоры США несмотря на санкции: готовы платить любые деньги.