Apple і Samsung несуть у собі "частинки Росії": продовжують закуповувати цінні метали у агресора

Яблучний бренд відмовився від золота і танталу, але все ще купує вольфрам, а Samsung використовує весь спектр російських металів, необхідних для виробництва своєї техніки.

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Офіційно Apple і Samsung відмовилися від постачання своїх смартфонів до РФ, але все одно продовжують закуповувати цінний метал за допомогою реекспорту, пише російське видання "Комерсант". Головним прикриттям, як і раніше, залишається Казахстан, Індія та Китай, куди РФ постачає свою сировину, а ті "відмив" російський метал продають його виробникам електроніки.

Що закуповують Apple та Samsung

Згідно з підсумками 2022 Apple вже не закуповує російський тантал і золото, але досі отримує вольфрам з підмосковного підприємства "Молірен". Зі свого боку Samsung не гребує російським танталом, вольфрамом, міддю, золотом та іншою цінною сировиною. Південнокорейська компанія закуповує їх у заводів "Гідрометалург", "Молірен", УЗТМ, "Уралелектромедь", "Красквітмет" та інших.

І хоча після нападу Росії на Україну західні технологічні компанії різко знизили (на 70%) свої закупівлі металів у РФ все одно повністю відмовитися від російської сировини вони не можуть — РФ сильно демпінгує і деякі види металу через дефіцит не так просто купити в інших постачальників.

Чи можуть компанії відмовитись від сировини з РФ?

У будь-якому випадку цілком звинувачувати Apple не можна — компанія не має свого заводу з випуску техніки та співпрацює з китайськими підрядниками типу Foxconn, Quanta або Compal. Вони хоч і враховують побажання Apple не використовувати в мікросхемах та напівпровідниках метал із Росії, але все одно немає гарантії, що він не примішаний до китайської сировини, яку КНР закуповує у РФ. Також на фабрики може надходити сировина від інших постачальників, які можуть її закуповувати у Росії.

А ось Samsung має власні заводи, але у своїх закупівлях себе не стримує продовжуючи закуповувати метали з РФ через відсутність альтернативи, особливо в сегменті рідкісноземельних елементів та важкотопних металів, кажуть співрозмовники видання, що мають відношення до російської металургії.

Раніше Фокус розповідав, що РФ продовжує закуповувати процесори США, попри санкції: готові платити будь-які гроші.