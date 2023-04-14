Apple максимально "озеленяется": использует роботов для вторичной переработки

Через два года компания собирается достичь 100% использования вторичного использования редкоземельных материалов в своей продукции.

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Компания Apple объявила, что к 2025 году она намерена использовать 100% вторичный кобальт во всех батареях, а также 100% вторичной оловянной пайки и золочения для всех печатных плат, сообщается в официальном пресс-релизе. Кроме того, компания планирует, что к тому же сроку все магниты в устройствах Apple будут изготовлены из вторичных редкоземельных элементов.

Apple обещает, что вскоре 100% ее плат будут содержать только вторично переработанные металлы. Фото: Apple

Лиза Джексон, вице-президент Apple по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив, заявила, что этот план соответствует цели Apple производить продукты с нулевым углеродным следом к 2030 году.

"Каждый день Apple внедряет экологические инновации, чтобы создавать технологии, которые улучшают жизнь людей и защищают планету", — сказал генеральный директор Тим Кук. "Наша работа по защите окружающей среды является неотъемлемой частью всего, что мы делаем, и того, кто мы есть", — добавил глава Apple.

Компания на 100% вторично будет использовать кобальт из батарей. Фото: Apple

В компании Apple утверждают, что они почти добились прогресса в устранении пластика из упаковки и сейчас в ней содержится только 4% пластика.

Кроме того, компания уже использует ряд роботов для помощи в извлечении и переработке вторичных материалов из старых устройств. Например, с 2019 года робот по разборке iPhone под названием Daisy помог компании извлечь около 11 тысяч килограммов кобальта из батарей.

Робот Daisy занят разборкой iPhone для вторичной переработке. Фото: Apple

А в прошлом году Apple представила робота по переработке под названием Taz, который помогает восстанавливать редкоземельные элементы, такие как магниты, из различной продукции.

Ранее Фокус писал, что Apple и Samsung несут в себе "крупицы России": продолжают закупать ценные металлы у агрессора.