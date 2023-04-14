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Диджитал

Apple максимально "озеленяется": использует роботов для вторичной переработки

Daisy робот, разборка iPhone
Фото: Apple | Apple использует роботов для определения запчастей, которые можно использовать вторично.

Через два года компания собирается достичь 100% использования вторичного использования редкоземельных материалов в своей продукции.

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Компания Apple объявила, что к 2025 году она намерена использовать 100% вторичный кобальт во всех батареях, а также 100% вторичной оловянной пайки и золочения для всех печатных плат, сообщается в официальном пресс-релизе. Кроме того, компания планирует, что к тому же сроку все магниты в устройствах Apple будут изготовлены из вторичных редкоземельных элементов.

плата iPhone, Apple Fullscreen
Apple обещает, что вскоре 100% ее плат будут содержать только вторично переработанные металлы.
Фото: Apple

Лиза Джексон, вице-президент Apple по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив, заявила, что этот план соответствует цели Apple производить продукты с нулевым углеродным следом к 2030 году.

"Каждый день Apple внедряет экологические инновации, чтобы создавать технологии, которые улучшают жизнь людей и защищают планету", — сказал генеральный директор Тим Кук. "Наша работа по защите окружающей среды является неотъемлемой частью всего, что мы делаем, и того, кто мы есть", — добавил глава Apple.

переработка батарей, iPhone, Apple Fullscreen
Компания на 100% вторично будет использовать кобальт из батарей.
Фото: Apple

В компании Apple утверждают, что они почти добились прогресса в устранении пластика из упаковки и сейчас в ней содержится только 4% пластика.

Кроме того, компания уже использует ряд роботов для помощи в извлечении и переработке вторичных материалов из старых устройств. Например, с 2019 года робот по разборке iPhone под названием Daisy помог компании извлечь около 11 тысяч килограммов кобальта из батарей.

Daisy робот, разборка iPhone Fullscreen
Робот Daisy занят разборкой iPhone для вторичной переработке.
Фото: Apple

А в прошлом году Apple представила робота по переработке под названием Taz, который помогает восстанавливать редкоземельные элементы, такие как магниты, из различной продукции.

Ранее Фокус писал, что Apple и Samsung несут в себе "крупицы России": продолжают закупать ценные металлы у агрессора.