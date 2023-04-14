Apple максимально "озеленюється": використовує роботів для вторинного перероблювання

Через два роки компанія збирається досягти 100% використання вторинного використання рідкісноземельних матеріалів у своїй продукції.

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Компанія Apple оголосила, що до 2025 року вона має намір використати 100% вторинний кобальт у всіх батареях, а також 100% вторинного олов'яного паяння та золочення для всіх друкованих плат, повідомляється в офіційному пресрелізі. Крім того, компанія планує, що до того ж терміну всі магніти в пристроях Apple будуть виготовлені із вторинних рідкісноземельних елементів.

Apple обіцяє, що незабаром 100% її плат міститимуть тільки вдруге перероблені метали. Фото: Apple

Ліза Джексон, віцепрезидентка Apple з питань навколишнього середовища, політики та соціальних ініціатив, заявила, що цей план відповідає меті Apple виробляти продукти з нульовим вуглецевим слідом до 2030 року.

"Щодня Apple впроваджує екологічні інновації, щоб створювати технології, які покращують життя людей і захищають планету", — сказав генеральний директор Тім Кук. "Наша робота із захисту навколишнього середовища є невід'ємною частиною всього, що ми робимо, і того, хто ми є", — додав голова Apple.

Компанія на 100% вдруге використовуватиме кобальт із батарей. Фото: Apple

У компанії Apple стверджують, що вони майже досягли прогресу в усуненні пластику з пакування і зараз у ній міститься лише 4% пластику.

Крім того, компанія вже використовує низку роботів для допомоги у видобуванні та перероблюванні вторинних матеріалів зі старих пристроїв. Наприклад, з 2019 року робот із розбирання iPhone під назвою Daisy допоміг компанії витягти близько 11 тисяч кілограмів кобальту з батарей.

Робот Daisy зайнятий розбиранням iPhone для вторинної переробки. Фото: Apple

А минулого року Apple представила робота з перероблювання під назвою Taz, який допомагає відновлювати рідкісноземельні елементи, такі як магніти, з різної продукції.

Раніше Фокус писав, що Apple і Samsung несуть у собі "частинки Росії": продовжують закуповувати цінні метали в агресора.