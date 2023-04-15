"Покажите пример сексистского контента": Маск поставил на место журналиста ВВС (видео)

В ходе диалога Маск поставил в неловкое положение корреспондента, уличив его в неправдивых словах по поводу политики модерации токсичного контента в Twitter. В итоге бизнесмену так и не ответили, о каком конкретно хейтспиче в соцсети идет речь.

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Американский бизнесмен Илон Маск в интервью с корреспондентом ВВС Джеймсом Клейтоном рассказал о политике модерации контента в Twitter. В какой-то момент журналист попытался убедить владельца соцсети в том, что в Twitter появилось больше хейтспича, но Маск попросил привести хотя бы один пример, поставив в итоге Клейтон в неловкое положение. Полное видео интервью было опубликовано 13 апреля на YouTube.

Корреспондент в середине диалога сказал, что его коллеги разговаривали с уволенными членами команды Twitter, которые занимались модерацией контента. В связи с этим он сказал, что после их увольнения у Маска якобы нет достаточных возможностей по модерации неприемлемого контента. Таким образом Клейтон косвенно намекнул, что после того, как бизнесмен стал владельцем Twitter, в нем появилось больше хейтспича, однако далее события развернулись не в пользу журналиста.

Маск решил поставить на место собеседника и задал вопрос, что он имеет в виду под хейтспичем и попросил привести хотя бы один конкретный пример.

"У вас просто недостаточно людей, чтобы следить за всем этим, в том числе за появлением хейтспича", — заявил Клейтоном.

"А о каком хейтспиче идет речь? Вы же пользуетесь Twitter? Вы видите какое-то увеличение хейтспича?", — спросил Маск.

На это бизнесмен сначала получил ответ, что Клейтон, как пользователь платформы, лично замечает увеличение токсичного контента, но попытался вывернуться добавив, что не может говорить за весь Twitter. Однако Маск начал настаивать на конкретном примере, после чего журналисту пришлось уточнить, что он имеет в виду увеличение "расистского и сексистского" контента.

"Я поэтому и спрашиваю о конкретных примерах. Можете назвать хоть один?" — спросил Маск, но тут же услышал практически противоположный ответ, который прозвучал минутой ранее.

"Честно говоря я не… я даже не использую и не читаю ленту, потому что она мне не нравится. У многих людей сходятся мнения об этом", — парировал журналист.

"Погодите, вы говорите, что видите большего токсичного контента, но не можете назвать ни одного примера? Ни единственного! А как вы тогда увидели токсичный контент? Я считаю, что вы просто не знаете, о чем говорите. Вы не предоставили ни одного примера хейтспича, даже одного твита. И вы продолжаете утверждать, что такого контента все больше", — подметил Маск.

Бизнесмен подытожил, что все разговоры об этом — ложь, а утверждения журналиста являются абсурдными, поскольку ему так и не привели конкретных примеров. На что Клейтон дипломатично предложил "двигаться дальше".

Вопрос о модерации контента в Twitter (смотреть с 19:19)

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