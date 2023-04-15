"Покажіть приклад сексистського контенту": Маск поставив на місце журналіста ВВС (відео)

У процесі діалогу Маск поставив у незручне становище кореспондента, викривши його в неправдивих словах щодо політики модерації токсичного контенту у Twitter. У результаті бізнесменові так і не відповіли, про який саме хейтспіч у соцмережі йдеться.

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Американський бізнесмен Ілон Маск в інтерв'ю з кореспондентом ВВС Джеймсом Клейтоном розповів про політику модерації контенту у Twitter. Якось журналіст спробував переконати власника соцмережі в тому, що в Twitter з'явилося більше хейтспіча, але Маск попросив навести хоча б один приклад, поставивши в результаті Клейтона у незручне становище. Повне відео інтерв'ю було опубліковано 13 квітня на YouTube.

Кореспондент у середині діалогу сказав, що його колеги розмовляли із звільненими членами команди Twitter, які займалися модерацією контенту. У зв'язку з цим він зауважив, що після їхнього звільнення у Маска нібито немає достатніх можливостей щодо модерації неприйнятного контенту. Таким чином, Клейтон непрямо натякнув, що після того, як бізнесмен став власником Twitter, у ньому з'явилося більше хейтспіча, проте далі події розгорнулися не на користь журналіста.

Маск вирішив поставити на місце співрозмовника і запитав, що він має на увазі під хейтспічем і попросив навести хоча б один конкретний приклад.

"У вас просто недостатньо людей, щоб стежити за всім цим, зокрема за появою хейтспіча", — заявив Клейтон.

"А про який хейтспіч йдеться? Ви ж користуєтесь Twitter? Ви бачите якесь збільшення хейтспіча?", — запитав Маск.

На це бізнесмен спочатку отримав відповідь, що Клейтон, як користувач платформи, особисто помічає збільшення токсичного контенту, але спробував вивернутися, додавши, що не може говорити за весь Twitter. Однак Маск почав наполягати на конкретному прикладі, після чого журналісту довелося уточнити, що він має на увазі збільшення "расистського та сексистського" контенту.

"Я тому й питаю про конкретні приклади. Можете назвати бодай один?" — спитав Маск, але відразу почув практично протилежну відповідь, яка прозвучала хвилиною раніше.

"Чесно кажучи, я не… я навіть не використовую і не читаю стрічку, тому що вона мені не подобається. У багатьох людей сходяться думки про це", — парирував журналіст.

"Почекайте, ви кажете, що бачите більшого токсичного контенту, але не можете назвати жодного прикладу? Ні єдиного! А як ви тоді побачили токсичний контент? Я вважаю, що ви просто не знаєте, про що кажете. Ви не надали жодного прикладу хейтспіча, навіть одного твіту. І ви продовжуєте стверджувати, що такого контенту все більше", — зауважив Маск.

Бізнесмен підсумував, що всі розмови про це є брехнею, а твердження журналіста є абсурдними, оскільки йому так і не навели конкретних прикладів. На що Клейтон дипломатично запропонував "рухатися далі".

Питання про модерацію контенту в Twitter (дивитися з 19:19)

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