ИИ шокировал военных, когда заставил спутник шпионить за секретными действиями ВМС

Ученых из Китая обвиняют в проведении опасного эксперимента на орбите Земли.

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Исследователи из Китая стали первыми в мире, кто позволил искусственному интеллекту управлять спутником. Запуск аппарата состоялся в 2021 году, но известно о нем стало только сейчас, сообщает South China Morning Post.

Спутник должен был выполнять задачу по обнаружению и наблюдению за необъявленными военно-морскими учениями США у берегов Калифорнии. Эксперимент, описание которого появилось только сейчас на сайте Уханьского университета, был проведен с помощью спутника Цзюаньцзюань-2. Он был оснащен высокопроизводительным компьютером с ИИ, который мог обрабатывать большие объемы данных и принимать решения без человеческого вмешательства.

В августе 2021 года спутник получил команду от земной станции начать поиск аномальных объектов на поверхности океана. Спутник использовал свою оптическую камеру для съемки тысяч изображений и анализа их с помощью ИИ. Устройство обнаружило несколько кораблей, которые не соответствовали обычному морскому трафику, и начал следить за ними. Он определил, что корабли принадлежат ВМС США, и что они проводят военные учения. Аппарат также распознал типы кораблей, их скорость и направление движения и передал всю эту информацию на земную станцию через квантовый канал связи, который обеспечивает высокую степень безопасности и конфиденциальности.

Ученые из других стран мира назвали описанный эксперимент "нарушающим правила", потому что он демонстрирует возможность использования ИИ для обнаружения и наблюдения за скрытыми военными действиями противника в космосе.

По мнению военных экспертов, подобная интеграция ИИ в спутники для слежения за военными объектами других стран несет угрозу для международной безопасности и стабильности. Он может вызвать обеспокоенность со стороны США и других стран, которые могут считать, что Китай нарушает нормы и правила поведения в космосе.

Подобные эксперименты могут спровоцировать гонку вооружений в космосе, где государства будут конкурировать за разработку и развертывание более совершенных спутников с ИИ и квантовой связью, что повысит риск конфликтов и столкновений в космосе, если спутники будут действовать автономно и без контроля.

Ранее Фокус писал, что искусственному интеллекту доверили управление боевым дроном MQ-20 Avenger через спутники: что из этого вышло.