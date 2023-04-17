ШІ шокував військових, коли змусив супутник шпигувати за секретними діями ВМС

Вчених із Китаю звинувачують у проведенні небезпечного експерименту на орбіті Землі.

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Дослідники з Китаю стали першими у світі, хто дозволив штучному інтелекту керувати супутником. Запуск апарату відбувся у 2021 році, але відомо про нього стало лише зараз, повідомляє South China Morning Post.

Супутник мав виконувати завдання з виявлення та спостереження за неоголошеними військово-морськими навчаннями США біля берегів Каліфорнії. Експеримент, опис якого з'явився тільки зараз на сайті університету Ухань, був проведений за допомогою супутника Цзюаньцзюань-2. Він був оснащений високопродуктивним комп'ютером з ШІ, який міг обробляти великі обсяги даних та приймати рішення без людського втручання.

У серпні 2021 року супутник отримав команду від земної станції розпочати пошук аномальних об'єктів на поверхні океану. Супутник використовував свою оптичну камеру для фільмування тисяч зображень та аналізу їх за допомогою ШІ. Пристрій виявив кілька кораблів, які не відповідали звичайному морському трафіку, і почав стежити за ними. Він визначив, що кораблі належать ВМС США і що вони проводять військові навчання. Апарат також розпізнав типи кораблів, їх швидкість та напрямок руху та передав всю цю інформацію на земну станцію через квантовий канал зв'язку, який забезпечує високий ступінь безпеки та конфіденційності.

Вчені з інших країн світу назвали описаний експеримент таким, "що порушує правила", тому що він демонструє можливість використання ШІ для виявлення та спостереження за прихованими військовими діями противника у космосі.

На думку військових експертів, подібна інтеграція ШІ у супутники для стеження за військовими об'єктами інших країн несе загрозу міжнародній безпеці та стабільності. Він може викликати стурбованість з боку США та інших країн, які можуть вважати, що Китай порушує норми та правила поведінки у космосі.

Подібні експерименти можуть спровокувати перегони озброєнь у космосі, де держави конкуруватимуть за розробку та розгортання більш досконалих супутників з ШІ та квантовим зв'язком, що підвищить ризик конфліктів та зіткнень у космосі, якщо супутники діятимуть автономно та без контролю.

Раніше Фокус писав, що штучному інтелекту довірили керування бойовим дроном MQ-20 Avenger через супутники: що з цього вийшло.