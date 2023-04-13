ШІ довірили керування бойовим дроном MQ-20 Avenger через супутники: що з цього вийшло

Штучні пілоти виконали маневри в парі з живими, стаючи "розумнішими" просто в польоті. Надалі це дозволить зробити автономні винищувачі, вважають розробники.

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General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) успішно випробувала безпілотник MQ-20 Avenger з використанням штучного інтелекту та супутникового зв'язку на низькій навколоземній орбіті (LEO SATCOM). Компанія звітувала про результати на офіційному сайті.

Тактичні бойові маневри MQ-20 Avenger, оснащений ШІ, провів із пілотами-людьми за допомогою системи спільних бойових літаків Live, Virtual, Constructive (LVC). Під час польотів супутники на низькій орбіті забезпечили зв'язок поза межами прямої видимості з допомогою спеціального каналу передачі. Вони також дозволили розробникам оновлювати алгоритми штучних "пілотів" просто під час польоту — процес займав лише кілька хвилин.

В рамках випробувань американці вперше задіяли з'єднання провайдера LEO SATCOM, які працюють на платформі безпілотного літального апарату (UCAV). Вони використовували два багатофункціональні процесори L3Harris Technologies RASOR (MFP) — один містив плату приймача, а інший керував масивом активного електронного сканування (AESA) для підтримки зв'язку поза зоною видимості.

Екосистема LVC, розроблена GA-ASI, дозволяла пілотам як самим управляти MQ-20, так і передавати його ШІ. Команди оператора записувалися за допомогою системи керування двигуном HOTAS і відправлялися через LEO SATCOM пілотам зі штучним інтелектом, який використовує алгоритми навчання. ШІ автономно відстежували та динамічно маневрували, а також оновлювали об'єкти, вказані через HOTAS. Оператори бачили повідомлення від дронів на дисплеях, перебуваючи в кабіні літаків, і могли змінювати завдання у міру розвитку місії.

За словами старшого директора GA-ASI за передовими програмами Майкла Етвуда, маневри показали чудову здатність ШІ керувати справжніми бойовими безпілотниками. Успішні випробування наблизили військових до запуску автономних винищувачів.

Раніше писали, як у США винищувачі F-16 перетворюють на безпілотники. Інженери розробляють штучний інтелект, який має замінити пілотів у керуванні різними моделями бойових літаків.

Повідомляли також, що Microsoft навчила нейромережу ChatGPT управляти роботами та дронами. ШІ перетворює словесні команди людей на машинний код, який машини сприймають і виконують, справляючись із різними завданнями.