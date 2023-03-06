ChatGPT навчили керувати роботами та дронами: як це відбувається (відео)

Штучний інтелект може перетворювати текстові команди людини на код, який машини потім виконують.

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Microsoft оголосила про запуск експериментальної технології управління роботами та дронами за допомогою моделі штучного інтелекту ChatGPT від Open AI. Проєкт описали на офіційному сайті компанії.

Підрозділ Microsoft Autonomous Systems and Robotics Group навчили ChatGPT перетворювати словесні команди на машинний код, що управляє діями наземного або літаючого робота, наприклад, переміщення предметів, огляд простору і навіть селфі. Потім фахівець переглядає, що вийшло, і вносить правки доти, доки завдання не буде успішно виконано. ChatGPT ставить питання щоб уточнити, якщо не розуміє інструкції користувача.

У демонстраційному ролику Microsoft показала роботів, які, мабуть, дотримуються текстових інструкцій, перетворених ChatGPT на кодо. Так робо-рука зібрала логотип з окремих блоків, а дрон, що літає, оглянув предмети на полиці і знайшов необхідні об'єкти в кімнаті. Дослідники дійшли висновку, що ШІ може прискорити програмування для роботів, але слід постійно перевіряти.

"Втім, ChatGPT багато вміє сам, але йому все одно потрібна допомога", — зазначили програмісти. — "Ми наголошуємо, що використання ChatGPT для робототехніки не є повністю автоматизованим процесом, — йдеться в документі, — а скоріше діє як інструмент для збільшення людського потенціалу".

Поки результати здаються незначними, але вони показують теоретичну можливість керувати роботами за допомогою команд звичайною мовою, використавши досить популярну і досить нову технологію мовної моделі. За словами Microsoft, інтерфейс ChatGPT у майбутньому може спростити робототехніку та зробити програмування роботів доступним кожному.

У лютому чат-бот ChatGPT став доступним для користувачів з України. Зараз зареєструвати та скористатися сервісом від OpenAI може будь-хто охочий, окрім мешканців окупованих районів.

Писали також, що хакери використовують ChatGPT, щоб обкрадати користувачів. Вони зробили фішингові сторінки, що пропонують скористатися популярним чат-ботом і встановити розширення, але насправді дозволяють злочинцям отримувати доступ до пристрою, красти дані і запускати комп'ютерні віруси.