ChatGPT научили управлять роботами и дронами: как это происходит (видео)

Искусственный интеллект может превращать текстовые команды человека в код, который машины затем выполняют.

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Microsoft объявила о запуске экспериментальной технологии управления роботами и дронами с помощью модели искусственного интеллекта ChatGPT от Open AI. Проект описали на официальном сайте компании.

Подразделение Microsoft Autonomous Systems and Robotics Group научили ChatGPT превращать словесные команды в машинный код, управляющий действиями наземного или летающего робота, например, перемещение предметов, осмотр пространства и даже селфи. Затем специалист просматривает, что получилось, и вносит правки до тех пор, пока задача не будет успешно выполнена. ChatGPT задает уточняющие вопросы, если не понимает инструкции пользователя

В демонстрационном ролике Microsoft показала роботов, которые, по-видимому, следуют текстовым инструкциям, преобразованным ChatGPT в кодо. Так робо-рука собрала логотип из отдельных блоков, а летающий дрон осмотрел предметы на полке и нашел требуемые объекты в комнате. Исследователи пришли к выводу, что ИИ может ускорить программирование для роботов, но его следует постоянно проверять.

"Оказывается, ChatGPT многое умеет сам, но ему все равно нужна помощь", — отметили программисты. — "Мы подчеркиваем, что использование ChatGPT для робототехники не является полностью автоматизированным процессом, — говорится в документе, — а скорее действует как инструмент для увеличения человеческого потенциала".

Пока результаты кажутся незначительными, но они показывают теоретическую возможность управлять роботами с помощью команд на обычном языке, используя весьма популярную и еще довольно новую технологию языковой модели. По словам Microsoft, интерфейс ChatGPT в будущем может упростить робототехнику и сделать программирование роботов доступным каждому.

В феврале чат-бот ChatGPT стал доступным для пользователей из Украины. Сейчас зарегистрировать и воспользоваться сервисом от OpenAI может любой желающий, кроме жителей оккупированных районов.

Писали также, что хакеры используют ChatGPT, чтобы обворовывать пользователей. Они сделали фишинговые страницы, предлагающие воспользоваться популярным чат-ботом и установить расширения, но на деле же позволяют преступникам получать доступ к устройству, воровать данные и запускать компьютерные вирусы.