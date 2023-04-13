ИИ доверили управление боевым дроном MQ-20 Avenger через спутники: что из этого вышло

Искусственные пилоты выполнили маневры в паре с живыми, становясь "умнее" прямо в полете. В будущем это позволит сделать автономные истребители, считают разработчики.

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General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) успешно испытала беспилотник MQ-20 Avenger с использованием искусственного интеллекта и спутниковой связи на низкой околоземной орбите (LEO SATCOM). Компания отчиталась о результатах на официальном сайте.

Тактические боевые маневры MQ-20 Avenger, оснащенный ИИ, провел с пилотами-людьми при помощи системы совместных боевых самолетов Live, Virtual, Constructive (LVC). Во время полетов спутники на низкой орбите обеспечили связь за пределами прямой видимости с помощью специального канала передачи данных. Они также позволили разработчикам обновлять алгоритмы искусственных "пилотов" прямо во время полета — процесс занимал всего несколько минут.

В рамках испытаний американцы впервые задействовали соединение провайдера LEO SATCOM, работающих на платформе боевого беспилотного летательного аппарата (UCAV). Они использовали два многофункциональных процессора L3Harris Technologies RASOR (MFP) — один содержал плату приемопередатчика, а другой управлял массивом активного электронного сканирования (AESA) для поддержания связи вне зоны видимости.

Экосистема LVC, разработанная GA-ASI, позволяла пилотам как самим управлять MQ-20, так и передавать его ИИ. Команды оператора записывались с помощью системы управления двигателем HOTAS и отправлялись через LEO SATCOM пилотам с искусственным интеллектом, использующим алгоритмы обучения. ИИ автономно отслеживали и динамически маневрировали, а также обновляли объекты, указанные через HOTAS. Операторы видели сообщения от дронов на дисплеях, находясь в кабине самолетов, и могли менять задачи по мере развития миссии.

По словам старшего директора GA-ASI по передовым программам Майкла Этвуда, маневры показали отличную способность ИИ управлять настоящими боевыми беспилотниками. Успешные испытания приблизили военных к запуску полностью автономных истребителей.

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