Три утечки разведданных за 13 лет - непростительно. Что не так с киберзащитой США

Теперь Россия сможет "залатать дыры" и купировать источники, предоставлявшие информацию американским разведчикам.

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Джека Тейшейру теперь будут вспоминать наряду с Эдвардом Сноуденом и Челси Мэннинг, которые также слили секретные данные, чем наделали много шума. Своими действиями Тейшейра нанес новый удар по американскому престижу и американской безопасности, пишет издание ft.com.

Опасность последней утечки состоит в том, по мнению журналистов, что она ставит под угрозу процессы сбора разведывательных данных и подвергает опасности "активы США" и их жизни. "Слитые документы показывают, что США глубоко проникли в российские вооруженные силы и даже получили доступ к некоторым оперативным планам. Теперь Россия сможет изменить порядок внутреннего обмена информацией и коммуникациями, а также устранить бреши, благодаря которым США добывали нужную информацию для себя и для Украины", — говорится в материале.

Информация, содержащаяся в утечках, к примеру о темпах поставок боеприпасов Украине, эффективности американского оружия на украинском фронте и состоянии систем ПВО, может помочь России в планировании и проведении операций. "Не только Москва, но и Пекин, могут многое почерпнуть из этих данных, проанализировав и оценив их", — пишут авторы.

Связи с союзниками также будут испорчены, уверены авторы материала. Они приводят в пример утечку от Сноудена, которая показала, что США шпионят за своими союзниками, что никак не располагает к откровенности. "Союзники, особенно те, что входят в группу "Five Eyes", — Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, — теперь будут несклонны делиться своими данными с США после очередного инцидента и напрашивающегося вопроса: а может ли Америка хранить секреты? Они заинтересуются и тем, почему к разведывательным материалам имеет доступ большое количество американцев, но не они, тем более, что несколько документов, которые якобы опубликовал Тейшейра, классифицируются как "не подлежащие разглашению иностранным гражданам".

Журналисты продолжают задавать вопросы. "Как младший сотрудник Национальной гвардии, призванный только в 2019 году, смог получить доступ к брифингам, подготовленным для высокопоставленных чиновников? И он не просто прочел их, но скачал, распечатал и сфотографировал. Он днями обсуждал секретную информацию в чате, а что в это время делали старшие офицеры?

Ссылаясь на данные о расследованиях подобных утечек, журналисты предполагают, что причиной слива документов Пентагона Джеком Тейшейрой могло стать "рассеивание" информации внутри департаментов и частый обмен ею между государствами. "Держать" все данные в куче должен был Офис директора национальной разведки, но когда "подмастерье", отвечающий за работу ИТ-инфраструктуры, а вовсе не за анализ, и обладатель третьего низшего звания рядового Военно-воздушного флота может загрузить конфиденциальные материалы, — это говорит о том, что контроль за обменом данных, введенный после дел Мэннинг и Сноудена, явно не сработал.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о проведении срочной проверки, чтобы выяснить кто из персонала имеет доступ к материалам и к каким, как они получают доступ, кто контролирует их деятельность. Также необходимо ужесточить меры безопасности: нумеровать копии документов для отдельных лиц, запрет их печати и удаления.

"Ни одна страна не застрахована от взлома или кибератака, но тем не менее, ни одна из стран-участниц НАТО не сталкивалась ни с чем похожим на дела Мэннинг, Сноудена, а теперь и Тейшейры. Когда дело доходит до незначительных, но разрушительных утечек, США получают пальму первенства", — резюмируется в материале.

Ранее мы писали о том, что к утечке секретных данных американского военного ведомства может иметь отношение еще одна персона, кроме Тейшейры.