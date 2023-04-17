Три витоки розвідданих за 13 років — неприпустимо. Що не так із кіберзахистом США

Тепер Росія зможе "залатати дірки" та "закрити" джерела, які надавали інформацію американським розвідникам.

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Джека Тейшейру відтепер згадуватимуть поряд із Едвардом Сноуденом і Челсі Меннінг, які також злили секретні дані та наробили галасу. Своїми діями Тейшейра завдав нового удару по американському престижу й американській безпеці, пише видання ft.com.

На думку журналістів, останній витік є небезпечним тому, що він ставить під загрозу процеси збору розвідувальних даних і наражає на небезпеку "активи США" та їхні життя. "Злиті документи показують, що США глибоко проникли до лав російських збройних сил і навіть отримали доступ до деяких оперативних планів. Тепер Росія зможе змінити порядок внутрішнього обміну інформацією та комунікаціями, а також залатати "дірки", завдяки яким США отримували потрібну інформацію для себе та для України", — йдеться в матеріалі.

Інформація, яку містить останній витік, наприклад, про темпи постачання боєприпасів Україні, ефективність американської зброї на українському фронті й стан систем ППО, може допомогти Росії в плануванні та проведенні операцій. "Не тільки Москва, а й Пекін може багато чого дізнатися завдяки цим даним, проаналізувавши й правильно оцінивши їх", — пишуть автори.

Зв'язки із союзниками також буде зіпсовано, впевнені автори матеріалу. Вони наводять як приклад витік від Сноудена, який показав, що США шпигують за своїми союзниками, що жодним чином не сприяє відвертості в стосунках. "Союзники, особливо ті, що входять до групи "Five Eyes", — Австралія, Канада, Нова Зеландія та Великобританія, — тепер будуть несхильні ділитися своїми даними зі США після чергового інциденту, і питання, що напрошується: а чи може Америка зберігати секрети? Вони зацікавляться й тим, чому до розвідувальних матеріалів має доступ велика кількість американців, але не вони, тим паче, що кілька документів, які нібито опублікував Тейшейра, класифікуються як такі, що "не підлягають розголошенню іноземним громадянам", — ідеться в статті.

Журналісти продовжують ставити запитання. "Як молодший офіцер Національної гвардії, призваний лише у 2019 році, зміг отримати доступ до брифінгів для високопосадовців? І він не просто прочитав їх, а ще й завантажив, роздрукував і сфотографував. Він днями обговорював секретну інформацію в чаті, а що в це час робили старші офіцери?".

Посилаючись на дані про розслідування подібних витоків, журналісти припускають, що причиною зливу документів Пентагону Джеком Тейшейрою могло стати "розсіювання" інформації всередині департаментів і частий обмін нею між державами. "Тримати" всі дані в купі мав Офіс директора національної розвідки, але коли "підмайстер", який відповідає за роботу ІТ-інфраструктури, а зовсім не за аналіз, і володар третього нижчого звання рядового Військово-повітряного флоту може завантажити конфіденційні матеріали, — це говорить про те, що контроль за обміном даних, запроваджений після справ Меннінг і Сноудена, не спрацював.

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про проведення термінової перевірки, щоб з'ясувати, хто з персоналу має доступ до матеріалів і до яких саме, як співробітники отримують цей доступ, хто контролює їхню діяльність. Також необхідно буде посилити заходи безпеки: нумерувати копії документів для окремих осіб, заборонити їх друк і видалення.

"Жодна країна не застрахована від злому чи кібератаки, проте жодна з країн-учасниць НАТО не стикалася ні з чим накшталт справ Меннінг, Сноудена, а тепер ще й Тейшейри. Коли справа доходить до незначних, але руйнівних витоків, США одержують пальму першості", — резюмується в матеріалі.

Раніше ми писали про те, що до витоку секретних даних американського військового відомства може мати стосунок ще одна особа, крім Тейшейри.