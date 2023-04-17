Ексвійськовослужбовиця США може бути причетною до "зливу" документів Пентагону, — WSJ (фото)

Сара Білс, як стверджують журналісти, була адміністратором проросійського Telegram-каналу Donbass Devushka, де і були опубліковані секретні дані. Свою провину та причетність колишня військовослужбовиця категорично заперечує.

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У Сполучених Штатах Америки знайшли ще одну людину, яка може бути причетна до витоку секретних документів Пентагону. Це колишня військовослужбовиця ВМС США Сара Білс, повідомляє видання The Wall Street Journal 16 квітня.

За інформацією журналістів, 37-річна жінка була одним із адміністратором Telegram-каналу "Donbass Devushka", через який і поширювалися американські секретні документи. Доступ до прав на спільноту мало 15 осіб, проте їхні імена вона відмовилася називати.

Станом на 17 квітня на Telegram-канал підписано понад 65 тисяч людей, а публікації пишуться англійською.

Сара Білс служила на військово-морській авіабазі США на острові Уїдбі до кінця 2022 року, але повністю заперечує свою причетність до публікації секретних документів.

У США знайшли ще одну передбачувану винуватку у зливі документів Пентагону Фото: The Wall Street Journal

Видання Wall Street Journal наголошує, що немає жодних підтверджених даних про те, що 37-річна жінка справді розкривала будь-яку інформацію, до якої вона мала доступ під час служби.

Секретні документи Пентагону опинилися в мережі: хто причетний до цього

13 квітня у Білому домі заявили, що американські спецслужби вирахували імовірного обвинуваченого — нацгвардійця ВПС США та його збираються заарештувати. У Пентагоні заявляли, що завданий збиток є вкрай руйнівним та наймасштабнішим розкриттям секретної інформації за останні роки.

Цього ж дня було заарештовано 21-річного льотчика Джека Тейшейру, який є ймовірним винуватцем. За скоєний злочин, якщо вина буде доведена, йому загрожує до 15 років ув'язнення. За інформацією журналістів, у суді він заперечував усі звинувачення на свою адресу, а наступні слухання відбудуться цього тижня.

Нагадаємо, 14 квітня глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, кому вигідне зливання документів у США. Однак, він повністю впевнений у тому, що ця ситуація ніяк не позначиться на планах ЗСУ щодо контрнаступу.