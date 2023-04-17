Экс-военнослужащая США может быть причастной к "сливу" документов Пентагона, — WSJ (фото)

Сара Билс, как утверждают журналисты, являлась администратором пророссийского Telegram-канала "Donbass Devushka", где и были опубликованы секретные данные. Свою вину и причастность бывшая военнослужащая категорически отрицает.

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В Соединенных Штатах Америки нашли еще одного человека, который может быть причастен к утечке секретных документов Пентагона. Это бывшая военнослужащая ВМС США Сара Билс, сообщает издание The Wall Street Journal 16 апреля.

По информации журналистов, 37-летняя женщина являлась одним из администратором Telegram-канала "Donbass Devushka", через который и распространялись американские секретные документы. Доступ к правам на сообщество был у 15 человек, однако их имена она отказалась называть.

По состоянию на 17 апреля на Telegram-канал подписано более 65 тысяч человек, а публикации пишутся на английском языке.

Сара Билс служила на военно-морской авиабазе США на острове Уидби до конца 2022 года, но при этом полностью отрицает свою причастность к публикации секретных документов.

В США нашли еще одну предполагаемую виновницу в сливе документов Пентагона Фото: The Wall Street Journal

Издание Wall Street Journal подчеркивает, что нет никаких подтвержденных данных о том, что 37-летняя женщина действительно раскрывала какую-либо информацию, к которой у нее был доступ во время службы.

Секретные документы Пентагона оказались в сети: кто причастен к этому

13 апреля в Белом доме заявили, что американские спецслужбы вычислили предположительного обвиняемого — нацгвардейца ВВС США и его собираются арестовать. В Пентагоне заявляли, что нанесенный ущерб является крайне разрушительным и самым масштабным раскрытием секретной информации за последние годы.

В этот же день был арестован 21-летний летчик Джек Тейшейра, который является вероятным виновником. За совершенное преступление, если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы. По информации журналистов, в суде он отрицал все обвинения в свой адрес, а следующие слушания состоятся на этой неделе.

Напомним, 14 апреля глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, кому выгоден слив документов в США. При этом, он полностью уверен в том, что эта ситуация никак не отразится на планах ВСУ о контрнаступлении.