Электромагнитная пушка стреляет "монетами" вместо пуль: тихо и очень больно (видео)

Конечно, новое оружие придумано в Китае и правозащитники отмечают, что такую пушку легко модифицировать для нанесения более серьезных повреждений, как от огнестрельного оружия.

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По государственному телевидению Китая показали новое оружие для подавления беспорядков – электромагнитную пушку CS/LW21, которая стреляет своеобразными монетами в качестве пуль, сообщает Interesting Engineering.

"Модель разработана по принципу катушечных пушек, которые используют электричество для ускорения снаряда", – рассказал разработчик пушки Лей Фэнцяо.

Пушку разработали компания China North Industries Group Corporation и в качестве заряда их оружие использует монетообразные пули, которые могут пробивать дерево и разбивать стеклянные бутылки. В отличие от традиционных способов стрельбы электромагнитная пушка позволяет регулировать силу выстрела в зависимости от расстояния или типа цели.

Модель позволяет регулировать силу выстрела в зависимости от цели и расстояния. Фото: Скриншот

Модель CS/LW21 работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который при полной зарядке может выстрелить сотнями пуль благодаря двойному магазину. Прицел легко устанавливается, а на передней панели отображается количество пуль, режим стрельбы, температура, частота и заряд батареи.

В полевых испытаниях оружие легко пробивало двойные деревянные доски толщиной 3 мм и разбивало пивные бутылки. Оружие имеет тихий звук выстрела, без вспышки, дыма или гильзы, и небольшую отдачу, что делает его подходящим для использования в переполненных местах.

Электромагнитное оружие способно нанести серьезные повреждения не хуже чем обычное, пороховое. Фото: Скриншот

Эксперты и правозащитники говорят, что электромагнитное оружие может быть более разрушительными, чем обычное, если вместо пуль-монеток использовать острые, проникающие в тело заряды. Так же, у экспертов есть опасения, что такие пули могут быть куда опаснее привычных резиновых пуль, которые использует полиция в настоящий момент.

Испытание электромагнитного оружия CS/LW21.

Ранее Фокус писал, что Китай представил новейшие системы для борьбы с дронами: как они работают.