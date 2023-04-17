Електромагнітна гармата стріляє "монетами" замість куль: тихо й дуже боляче (відео)

Звісно, нова зброя придумана в Китаї, і правозахисники зазначають, що таку гармату легко модифікувати для серйозніших ушкоджень, ніж від вогнепальної зброї.

Related video

На державному телебаченні Китаю показали нову зброю для придушення заворушень — електромагнітну гармату CS/LW21, яка стріляє своєрідними монетами, як кулями, повідомляє Interesting Engineering.

"Модель розроблена за принципом котушкових гармат, які використовують електрику для прискорення снаряда", — розповів розробник гармати Лей Фенцяо.

Гармату розробила компанія China North Industries Group Corporation і як заряд їхня зброя використовує монетоподібні кулі, які можуть пробивати дерево та розбивати скляні пляшки. На відміну від традиційних способів стрільби, електромагнітна гармата дозволяє регулювати силу пострілу в залежності від відстані або типу цілі.

Модель дозволяє регулювати силу пострілу в залежності від цілі та відстані Фото: Скріншот

Модель CS/LW21 працює від вбудованого літій-іонного акумулятора, який із повною зарядкою може вистрілити сотнями куль завдяки подвійному магазину. Приціл легко встановлюється, а на передній панелі відображається кількість куль, режим стрільби, температура, частота й заряд батареї.

У польових випробуваннях зброя легко пробивала подвійні дерев'яні дошки завтовшки 3 мм та розбивала пивні пляшки. Зброя має тихий звук пострілу, без спалаху, диму чи гільзи та невелику віддачу, що робить її придатною для використання в переповнених місцях.

Електромагнітна зброя здатна завдати серйозних пошкоджень не гірше ніж звичайна, порохова Фото: Скріншот

Експерти та правозахисники кажуть, що електромагнітна зброя може бути більш руйнівною, ніж звичайна, якщо замість куль-монеток використовувати гострі заряди, що проникають у тіло. Так само експерти мають побоювання, що такі кулі можуть бути куди небезпечнішими за звичні гумові кулі, які використовує поліція зараз.

Випробовування електромагнітної зброї CS/LW21.

Раніше Фокус писав, що Китай представив нові системи для боротьби з дронами: як вони працюють.