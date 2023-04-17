Волонтеры превратили обычный квадроцикл в дрон-сапер: как работает устройство (видео)

Благодаря усилиям "Инженерного корпуса", обычный детский квадроцикл поможет избавить Украину от мин оккупантов.

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Команда волонтеров "Инженерного корпуса" занимается множеством любопытных проектов, очень полезных для вооруженных сил Украины, но одним из последних является своеобразный дрон-сапер, сообщает портал Dev.ua. Этот необычный аппарат построен на базе детского квадроцикла, правда раму, по словам конструкторов, они так же переделали под свои нужды.

Этот четырехколесный дрон оснащен очень качественной камерой с подвесом, способной увеличивать изображение в 10 раз. Передвигается дрон-сапер на электротяге со скоростью до 30 км/ч. Причем запас хода у него немаленький – около 12 часов автономной работы.

Кроме своей основной функции по поиску и маркировке мин этот аппарат способен при необходимости доставить раненого или боеприпасы, ведь он имеет грузоподъемность в 100 килограмм. Конечно же, дроном можно управлять дистанционно – по радиосвязи или по сети LTE на расстоянии до 2 километров.

Дрон-сапер имеет хороший запас хода - до 12 часов без подзарядки. Фото: "Инженерный корпус"

Дрон был создан с учетом всех требований украинской армии и совсем скоро отправится "на боевые испытания", как утверждают его создатели из "Инженерного корпуса". Они так же говорят, что готовы выпускать такие дроны только партиями по несколько штук, а не в единичных экземплярах. Средний срок изготовления партии из нескольких таких дронов составляет от месяца, до полутора месяцев.

Стоимость аппарата "не дорогая", говорят конструкторы, но точную сумму для заказчика назвать не могут, так как она зависит от множества факторов.

Дрон-сапер проходит тестирование

Ранее Фокус писал, что в США создан уникальный робот-сапер, который поможет военным обезвредить мины и бомбы.