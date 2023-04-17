Волонтери перетворили звичайний квадроцикл на дрон-сапер: як працює пристрій (відео)

Завдяки зусиллям "Інженерного корпусу" звичайний дитячий квадроцикл допоможе позбавити Україну від мін окупантів.

Related video

Команда волонтерів "Інженерного корпусу" займається безліччю цікавих проєктів, дуже корисних для Збройних сил України, але одним із останніх є своєрідний дрон-сапер, повідомляє портал Dev.ua. Цей незвичайний апарат побудований на базі дитячого квадроцикла, щоправда, раму, за словами конструкторів, вони також переробили під свої потреби.

Цей чотириколісний дрон оснащений дуже якісною камерою з підвісом, здатною збільшувати зображення в 10 разів. Пересувається дрон-сапер на електротязі зі швидкістю до 30 км/год. До того ж запас ходу в нього немаленький — близько 12 години автономної роботи.

Крім своєї основної функції з пошуку та маркування мін, цей апарат здатний за необхідності доставити пораненого або боєприпаси, адже він має вантажність 100 кілограмів. Звичайно ж, дроном можна керувати дистанційно — за допомогою радіозв'язку або через мережу LTE на відстані до 2 кілометрів.

Дрон-сапер має гарний запас ходу — до 12 години без підзарядки Фото: "Інженерний корпус"

Дрон був створений із урахуванням усіх вимог української армії та незабаром вирушить "на бойові випробування", як стверджують його творці з "Інженерного корпусу". Вони також кажуть, що готові випускати такі дрони лише партіями по кілька штук, а не в поодиноких екземплярах. Середній термін виготовлення партії з кількох таких дронів становить від місяця до півтора місяця.

Вартість апарата "не дорога", кажуть конструктори, але точну суму для замовника назвати не можуть, оскільки вона залежить від багатьох факторів.

Дрон-сапер проходить тестування

Раніше Фокус писав, що в США створений унікальний робот-сапер, який допоможе військовим знешкодити міни та бомби.