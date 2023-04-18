Россия грозится "глушить" лучшие ракеты США: эксперт раскрыл, насколько это возможно

Американские системы вооружения, например, управляемые бомбы JDAM полагаются на GPS, а потому уязвимы для средств РЭБ, утверждает Роман Химич. В будущем РФ может атаковать спутники, чтобы получить преимущество в бою.

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Россия грозится применять новую систему радиоэлектронной борьбы, чтобы подавлять американские гиперзвуковые ракеты. Украинский эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич рассказал Фокусу, насколько реальна такая военная технология и чем она грозит Украине.

Новый этап гонки вооружений

По его словам, война в Украине подстегнула несколько взаимосвязанных процессов во всем мире, в первую очередь своего рода гонку спутниковых технологий, в том числе двойного назначения и сугубо гражданских. Одним из следствий этой гонки стал процесс ухудшения операционной среды для гражданской, в том числе коммерческой (есть и некоммерческая, например, научная, метеорологическая, обеспечение мореплавания и т.п.) деятельности.

Тотальное превосходство США над РФ в части спутниковых технологий является одним из важнейших факторов, которые дали ВСУ возможность в 2022 году одержать серию впечатляющих побед. Не имея возможности наверстать отставание в части спутниковых технологий, россияне сосредоточились на технологиях противодействия американским космическим аппаратам (КА) и услугам, которые предоставляются с их помощью.

Насколько уязвима технология GPS

Навигация с использованием глобальной системы спутниковой системы позиционирования, известной как GPS, является неотъемлемой частью большинства систем вооружения, которые используют ВСУ. Она изначально создавалась как военная и уже потом вышла на коммерческий рынок. Ввиду ее уязвимости для радиопомех, профессиональные, так сказать, системы вооружения дублируют GPS с помощью "инерциальных систем управления". Это обеспечивает их устойчивость в ситуациях, когда сигнал GPS подавляется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Последние годы отмечены тенденцией использования более простых, дешевых в разработке и эксплуатации, при этом достаточно функциональных и эффективных систем вооружения. Часто это сугубо гражданские продукты наподобие массовых квадрокоптеров, адаптированные для использования на поле боя. Сплошь и рядом они используют GPS как единственную систему навигации, поскольку инерциальные системы дороги и велики по размерам, чтобы втиснуть их, например, в малогабаритный барражирующий боеприпас или снаряд. Как результат, противодействие подобным системам вооружений с помощью средств РЭБ переживает своего рода возрождение.

Начиная с лета россияне все более эффективно используют средства РЭБ для глушения сигналов GPS на поле боя, в своем тылу и даже в ближнем тылу ВСУ. Поэтому участились сообщения о сбоях в работе даже самых современных западных средств поражения вроде боеприпасов JDAM, вплоть до невозможности их боевого применения. В этом случае мы сталкиваемся с фундаментальными ограничениями GPS. Во многих случаях, когда целевые системы (боеприпас, терминал связи, другое оборудование) не позволяют использовать направленные антенны GPS, достаточно сильные помехи гарантированно выводят их из строя.

Стоит напомнить, что у россиян есть собственная система спутниковой навигации — ГЛОНАСС. Это позволяет им избирательно глушить сигнал американской GPS, оставляя работоспособными собственные боевую технику и системы вооружения.

Смогут ли РЭБ РФ подавить Starlink

Созданная Илоном Маском система спутникового доступа к интернету с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки, известная как Starlink, совершила подлинную революцию на полях сражений российско-украинской войны. Впервые в истории вооруженные силы государства с ограниченным производственным и военным потенциалом смогли массово использовать технологии, ранее доступные только ВС США, для управления войсками на поле боя даже на тактическом уровне, вплоть до отдельных рот, экипажей и огневых расчетов.

К сожалению, в случае со Starlink украинцы получили сразу несколько серьезных вызовов. Во-первых, ее терминалы требуют для своего функционирования доступ к GPS. Подавление сигнала GPS нарушает функционирование терминалов вплоть до невозможности их использования. Во-вторых, несмотря на продолжительный период неудач, россияне не оставляют попыток создать средства РЭБ, способные подавлять работу Starlink. Это вполне возможно, поскольку сама природа спутниковой связи, как и любой другой радиотехнологии, допускает возможность для помех. В-третьих, под влиянием впечатляющих успехов Starlink аналогичную систему уже в 2024 года начнут разворачивать китайцы.

"В результате рано или поздно возможности, аналогичные тем, которые есть у ВСУ, получат и ВС РФ", — предположил Роман Химич.

Космические аппараты

Столкнувшись с тотальным превосходством спутниковых систем США и невозможностью догнать их, россияне активно занимаются технологиями противодействия КА на орбите, включая выведение их из строя и даже полное уничтожение. Роман Химич изучил информацию из открытых источников, и пришел к выводу, что РФ делает ставку на лазерные и радиотехнологии. Лазеры могут повреждать датчики ориентации и другие чувствительные элементы КА, а радиотехнологии охватывают весь спектр воздействий, от обычных радиопомех до повреждения КА с помощью направленного электромагнитного излучения высокой мощности.

В идеале россияне хотят получить средства для борьбы с КА во всем околоземном пространстве, вплоть до геостационарной орбиты, т.е. на расстоянии до 36 тыс. км. от земной поверхности. Именно там находятся многие разведывательные, телекоммуникационные и другие КА, в том числе спутниковая группировка GPS.

"Какие именно возможности уже доступны россиянам — судить не берусь. Ограничусь констатацией, что речь идет о задачах, в некотором смысле тривиальных, хотя и ресурсоемких. Рано или поздно ВС РФ получит возможность нарушать работоспособность КА своих противников и вряд ли удержатся от этого искушения. Следствием этого, среди прочего, может стать деградация гражданских и коммерческих сервисов наподобие Starlink и GPS на большой территории", — подытожил Роман Химич.

Накануне российское государственное агентство "РИА Новости" сообщило о создании в России системы для борьбы с гиперзвуковыми ракетами США. Источники утверждают, будто новое оружие может воздействовать на американскую электронику с помощью генераторов помех и электромагнитного излучения.