Росія погрожує "глушити" найкращі ракети США: експерт розкрив, наскільки це можливо

Американські системи озброєння, наприклад, керовані бомби JDAM, покладаються на GPS, а тому вразливі до засобів РЕБ, стверджує Роман Хіміч. У майбутньому РФ може атакувати супутники, щоб отримати перевагу у бою.

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Росія погрожує застосовувати нову систему радіоелектронної боротьби, щоб придушувати американські гіперзвукові ракети. Український експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч розповів Фокусу, наскільки реальною є така військова технологія і чим вона загрожує Україні.

Новий етап гонки озброєнь

За його словами, війна в Україні прискорила кілька взаємопов'язаних процесів у всьому світі, насамперед свого роду перегони супутникових технологій, у тому числі подвійного призначення та суто цивільних. Одним із наслідків цих перегонів став процес погіршення операційного середовища для цивільного, в тому числі комерційного (є і некомерційна, наприклад, наукова, метеорологічна, забезпечення мореплавання тощо) діяльності.

Тотальна перевага США над РФ у частині супутникових технологій є одним із найважливіших факторів, які дали ЗСУ можливість у 2022 році здобути серію разючих перемог. Не маючи змоги надолужити відставання у частині супутникових технологій, росіяни зосередилися на технологіях протидії американським космічним апаратам (КА) та послуг, які надаються за їх допомогою.

Наскільки вразлива технологія GPS

Навігація з використанням глобальної системи позиціювання супутникової системи, відомої як GPS, є невіддільною частиною більшості систем озброєння, які використовують ЗСУ. Вона спочатку створювалася як військова і потім вийшла на комерційний ринок. Зважаючи на її вразливість для радіоперешкод, професійні, так би мовити, системи озброєння дублюють GPS за допомогою "інерційних систем керування". Це забезпечує їх стійкість у ситуаціях, коли сигнал GPS пригнічується засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Останні роки відзначені тенденцією використання простіших, дешевих у розробці та експлуатації, причому досить функціональних і ефективних систем озброєння. Часто це суто цивільні продукти на кшталт масових квадрокоптерів, адаптовані для використання на полі бою. Часто вони використовують GPS як єдину систему навігації, оскільки інерційні системи дорогі та великі за розмірами, щоб втиснути їх, наприклад, в малогабаритний баражувальний боєприпас або снаряд. Як наслідок, протидія подібним системам озброєнь за допомогою засобів РЕБ переживає свого роду відродження.

Починаючи з літа, росіяни все більш ефективно використовують засоби РЕБ для глушення сигналів GPS на полі бою, у своєму тилу і навіть у ближньому тилу ЗСУ. Тому почастішали повідомлення про збої в роботі навіть найсучасніших західних засобів ураження на зразок боєприпасів JDAM, аж до неможливості їхнього бойового застосування. У цьому випадку ми стикаємося з фундаментальними обмеженнями GPS. У багатьох випадках, коли цільові системи (боєприпас, термінал зв'язку, інше обладнання) не дозволяють використовувати спрямовані антени GPS, досить сильні перешкоди гарантовано виводять їх із ладу.

У росіян є власна система супутникової навігації — ГЛОНАСС. Це дозволяє їм вибірково глушити сигнал американської GPS, залишаючи працездатними власні бойову техніку та системи озброєння.

Чи зможуть РЕБ РФ придушити Starlink

Створена Ілоном Маском система супутникового доступу до інтернету за допомогою низькоорбітального супутникового угруповання, відома як Starlink, здійснила справжню революцію на полях битв російсько-української війни. Вперше в історії збройні сили держави з обмеженим виробничим та військовим потенціалом змогли масово використовувати технології, раніше доступні лише ЗС США, для управління військами на полі бою навіть на тактичному рівні, аж до окремих рот, екіпажів та вогневих розрахунків.

На жаль, у випадку зі Starlink українці отримали одразу кілька серйозних викликів. По-перше, її термінали вимагають для свого функціонування доступу до GPS. Придушення сигналу GPS порушує функціонування терміналів аж до неможливості їх використання. По-друге, попри тривалий період невдач, росіяни не залишають спроб створити кошти РЕБ, здатні придушувати роботу Starlink. Це цілком можливо, оскільки сама природа супутникового зв'язку, як і будь-якої іншої радіотехнології, припускає можливість перешкод. По-третє, під впливом помітних успіхів Starlink аналогічну систему вже 2024 року почнуть розгортати китайці.

"В результаті рано чи пізно можливості, аналогічні тим, які мають ВСУ, отримають і ЗС РФ", — припустив Роман Химич.

Космічні апарати

Зіткнувшись з тотальною перевагою супутникових систем США та неможливістю наздогнати їх, росіяни активно займаються технологіями протидії КА на орбіті, включаючи виведення їх з ладу і навіть повне знищення. Роман Хіміч вивчив інформацію з відкритих джерел, і дійшов висновку, що РФ робить ставку на лазерні та радіотехнології. Лазери можуть пошкоджувати датчики орієнтації та інші чутливі елементи КА, а радіотехнології охоплюють весь спектр впливів, від звичайних радіоперешкод до пошкодження КА за допомогою електромагнітного випромінювання високої потужності.

В ідеалі росіяни хочуть отримати кошти на боротьбу з КА у всьому навколоземному просторі, до геостаціонарної орбіти, тобто. з відривом до 36 тис. км. від земної поверхні. Саме там знаходяться багато розвідувальних, телекомунікаційних та інших КА, у тому числі супутникове угрупування GPS.

"Які саме можливості вже доступні росіянам — судити не беруся. Обмежусь констатацією, що йдеться про завдання, у певному сенсі тривіальні, хоч і ресурсомісткі. Рано чи пізно ЗС РФ отримає можливість порушувати працездатність КА своїх супротивників і навряд чи втримаються від цієї спокуси. Наслідком цього, серед іншого, може стати деградація цивільних та комерційних сервісів на кшталт Starlink та GPS на великій території", — підсумував Роман Химич.

Напередодні російське державне агентство "РІА Новини" повідомило про створення в Росії системи боротьби з гіперзвуковими ракетами США. Джерела стверджують, що нова зброя може впливати на американську електроніку за допомогою генераторів перешкод та електромагнітного випромінювання.