Новые иранские дроны на службе России: военный эксперт раскрыл недостатки Meraj-532

БПЛА Meraj-532 хуже Shahed по характеристикам и более заметны для радаров, поэтому их проще сбить, однако массированный запуск может стать проблемой.

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Иран может передать России новые боевые беспилотники Meraj-532. Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан в интервью агентству "УНІАН" рассказал, чем они отличаются от Shahed и чем опасны для украинцев.

По его информации, Meraj-532 дешевле и хуже иранских дронов-камикадзе линейки Shahed, которые российские войска уже применяли для нанесения ударов по Украине. Дальность полета новой модели меньше, всего 400-450 км, зато мощность боеголовки почти такая же.

Украинские военные называют Shahed "летающим мопедом" из-за громкого шума, издаваемого бензиновым двигателем. Как отметил Роман Свитан, беспилотник Meraj-532 "стрекочет" точно так же, при этом более заметен для радаров из-за крыльев самолетного типа, увеличивающих эффективную площадь рассеивания.

"Она в два раза дешевле "Шахеда", можно сказать, что это такая крылатая ракета", — добавил военный. — "Этот беспилотник будет легко обнаружить и сбить. Хуже чем "Шахед" он уже точно не будет. Передача может вызвать у нас проблемы только количеством, механизм уничтожения уже готов, так что я не думаю, что это будет проблемой".

Как пишет агентство Tasnim, 9 апреля Иран впервые показал новые БПЛА Meraj-532 после успешного прохождения испытаний. Глава Организации джихада по исследованиям и самообеспечению Сухопутных войск КСИР генерал Али Кухестани заявил журналистам, что он оснащен поршневым двигателем боеголовкой весом 50 кг. Беспилотник способен лететь около трех часов на высоте примерно 3,6 км и поражать цели с высокой точностью. Одним из главных преимуществ модели иранский военный назвал быструю подготовку к запуску.

10 апреля спикер координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что Россия может получить Meraj-532 от Ирана, чтобы применять на территории Украины. Это позволит оккупантам компенсировать дефицит ракет.

В октябре 2022 года Иран представил новый дрон-камикадзе Meraj-521. Летательный аппарат оснащен боеголовкой весом 1 кг и очень напоминает американский барражирующий боеприпас Switchblade 300, которые США передали войскам Украины.