Нові іранські дрони на службі Росії: військовий експерт розкрив недоліки Meraj-532

БПЛА Meraj-532 гірші за Shahed за характеристиками та помітніші для радарів, тому їх простіше збити, проте масований запуск може стати проблемою.

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Іран може передати Росії нові бойові безпілотники Meraj-532. Полковник запасу Збройних сил України Роман Світан в інтерв'ю агентству "УНІАН" розповів, чим вони відрізняються від Shahed та чим небезпечні для українців.

За його інформацією, Meraj-532 дешевше і гірше за іранські дрони-камікадзе лінійки Shahed, які російські війська вже застосовували для завдання ударів по Україні. Дальність польоту нової моделі менша, всього 400-450 км, зате потужність боєголовки майже така сама.

Українські військові називають Shahed "мопедом, що літає" через гучний шум від роботи бензинового двигуна. Як зазначив Роман Світан, безпілотник Meraj-532 "стрекотить" так само, при цьому більш помітний для радарів через крила літакового типу, що збільшують ефективну площу розсіювання.

"Вона вдвічі дешевша за "Шахед", можна сказати, що це така крилата ракета", — додав військовий. — "Цей безпілотник буде легко виявити та збити. Гірше ніж "Шахед" він уже точно не буде. Передача може викликати у нас проблеми лише кількістю, механізм знищення вже готовий, тож я не думаю, що це буде проблемою".

Як пише агентство Tasnim, 9 квітня Іран вперше показав нові БПЛА Meraj-532 після успішного проходження випробувань. Голова Організації джихаду з досліджень та самозабезпечення Сухопутних військ КВІР генерал Алі Кухестані заявив журналістам, що він оснащений поршневим двигуном боєголовкою вагою 50 кг. Безпілотник здатний летіти близько трьох годин на висоті до 3,6 км та вражати цілі з високою точністю. Однією з головних переваг моделі іранський військовий назвав швидку підготовку до запуску.

10 квітня речник координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону припустила, що Росія може отримати Meraj-532 від Ірану, щоб застосовувати на території України. Це дозволить окупантам компенсувати дефіцит ракет.

У жовтні 2022 року Іран представив новий дрон-камікадзе Meraj-521. Літальний апарат оснащений боєголовкою вагою 1 кг і дуже нагадує американський боєприпас, що баражує, Switchblade 300, які США передали військам України.