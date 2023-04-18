Дрон Orbiter 3 — ответ Байрактару. Что умеет этот БПЛА, каковы его характеристики (видео)

Orbiter 3 будут обнаруживать цели и захватывать их благодаря лазерному наведению, а уничтожаться цели противника будут ракетами Spike

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Израильская оборонная компания Aeronautics, принадлежащая Rafael Advanced Defense Systems и Stolero Aeron, заключила соглашение о поставке Греции беспилотников Orbiter 3, сообщает Defense News. По заявлению компании-разработчика, в рамках нового контракта будет поставлено "несколько десятков" таких аппаратов греческому министерству обороны. Точное количество закупаемых БПЛА не раскрывается греческими военными.

Orbiter 3 — это легкий беспилотник с максимальной взлетной массой 32 кг, который может летать до шести часов без дозаправки и подходит для разведывательных и наблюдательных задач. Причем дроны будут работать вместе с ракетами Spike, которые Греция так же собирается закупить в скором времени. Беспилотники Orbiter 3 будут обнаруживать цели и захватывать их благодаря лазерному наведению, а уничтожаться цели противника будут именно ракетами Spike.

Для запуска Orbiter 3 не нужна взлетно-посадочная полоса. Фото: Aeronautics Ltd.

Отличительной особенностью беспилотников Orbiter 3 является то, что для их запуска абсолютно не нужна взлетно-посадочная полоса. Так же эти дроны могут нести различные виды полезной нагрузки, а также направляться в условиях отсутствия GPS и при жестких погодных условиях.

БПЛА Orbiter 3 можно оснастить самой современной системой мультисенсорной стабилизированной станции TD-STAMP, разработанную Controp Precision Technologies. TD-STAMP включает в себя CCD-камеру, охлаждаемый тепловизор с высокими характеристиками (FLIR) и лазерный целеуказатель.

Презентация возможностей Orbiter 3

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