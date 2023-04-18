Дрон Orbiter 3 – відповідь Байрактару. Що вміє цей БПЛА, якими є його характеристики (відео)

Orbiter 3 будуть виявляти цілі та захоплювати їх завдяки лазерному наведенню, а знищуватись цілі противника будуть ракетами Spike

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Ізраїльська оборонна компанія Aeronautics, що належить Rafael Advanced Defense Systems та Stolero Aeron, уклала угоду про постачання Греції безпілотників Orbiter 3, повідомляє Defense News. За заявою компанії-розробника, в рамках нового контракту буде поставлено кілька десятків таких апаратів грецькому міністерству оборони. Точна кількість БПЛА, що закуповуються, не розкривається грецькими військовими.

Orbiter 3 – це легкий безпілотник з максимальною злітною масою 32 кг, який може літати до шести годин без дозаправлення та підходить для розвідувальних та спостережних завдань. Причому дрони працюватимуть разом із ракетами Spike, які Греція так само збирається закупити незабаром. Безпілотники Orbiter 3 будуть виявляти цілі та захоплювати їх завдяки лазерному наведенню, а знищуватись цілі противника будуть саме ракетами Spike.

Для запуску Orbiter 3 не потрібна злітно-посадкова смуга. Фото: Aeronautics Ltd.

Відмінною особливістю безпілотників Orbiter 3 є те, що для їхнього запуску абсолютно не потрібна злітно-посадкова смуга. Також ці дрони можуть нести різні види корисного навантаження, а також спрямовуватися в умовах відсутності GPS і за жорстких погодних умов.

БПЛА Orbiter 3 можна оснастити найсучаснішою системою стабілізованої мультисенсорної станції TD-STAMP, що розроблена Controp Precision Technologies. TD-STAMP включає CCD-камеру, охолоджуваний тепловізор з високими характеристиками (FLIR) і лазерний цілепокажчик.

Презентація можливостей Orbiter 3

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