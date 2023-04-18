ИИ погубит человечество, если Китай освоит технологию лучше всех, — эксперт

Китаист Гордон Чанг считает, что ИИ-технологии КНР уже сегодня обладают преимуществом и имеют опасную "ловушку".

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Искусственный интеллект, состоящий "на службе" Коммунистической партии Китая, представляют угрозу для человечества, полагает эксперт-китаист Гордон Чанг. Об этом он рассказал Fox News.

"Искусственный интеллект является настоящей угрозой человечеству, но он станет еще большей угрозой, если Китай овладеет им раньше США", — сказал Чанг. — "Мы уже видим красноречивые примеры, например, развитие технологий для редактирования человеческих генов. Китай мчится вперед в этом, пока мы ограничиваем свои разработки", — добавил он.

На прошлой неделе Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) предложило разработчикам создавать ИИ, который бы придерживался социалистических ценностей и не нарушал экономического или социалистического порядка. По данным CAC, разработчики, которые не будут соблюдать эти требования, будут оштрафованы или даже подвергнутся уголовному преследованию.

"Проблема в системе репрессий и цензуры, которая активно работает в КНР. Если ИИ станет полноценной частью этой системы, то вряд ли Китай сможет стать безоговорочным лидером в сфере искусственного интеллекта, так как ему придется в некотором роде ограничивать технологию", — сказал Чанг.

Но несмотря на возможность ограничений, китайские техно-гиганты вроде Alibaba и Baidu активно разрабатывают и внедряют продукты, конкурирующие с ChatGPT, который в КНР запрещен. Также у Китая, по мнению спикера, есть несколько серьезных преимуществ.

"У Китая действительно есть преимущество перед США в ИИ-сфере, и оно состоит в возможности для нейросетей работать с огромным количеством данных", — сказал он, намекая на то, что Компартия собирает данные о гражданах непрерывно.

"США не позволяют всем компаниям подряд собирать информацию о пользователях", — подчеркнул Чанг.

Он сравнил противостояние в области разработки нейросетей в КНР и США с гонкой вооружений, заметив, что Китай "снижает стандарты", позволяя себе нарушать права человека.

Ранее мы сообщали о том, что ИИ доверили управлять спутником, и он тут же начал искать секретные военные объекты.