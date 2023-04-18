ШІ занапастить людство, якщо Китай опанує технологію краще за всіх, — експерт

Китаїст Гордон Чанг вважає, що ШІ-технології КНР вже сьогодні переважають та мають небезпечну "пастку".

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Штучний інтелект, який перебуває "на службі" у Комуністичної партії Китаю, становить загрозу для людства, вважає експерт-китаїст Гордон Чанг. Про це він розповів Fox News.

"Штучний інтелект є справжньою загрозою людству, але він стане ще більшою загрозою, якщо Китай оволодіє ним раніше за США", — сказав Чанг. — "Ми вже бачимо промовисті приклади, наприклад, розвиток технологій для редагування людських генів. Китай мчить уперед, поки ми обмежуємо свої розробки", — додав він.

Минулого тижня Управління з питань кіберпростору Китаю (CAC) запропонувало розробникам створювати ШІ, який дотримувався б соціалістичних цінностей і не порушував економічного чи соціалістичного порядку. За даними CAC, розробників, які не дотримуватимуться цих вимог, буде оштрафовано або навіть притягнуто до відповідальності через суд.

"Проблема криється в системі репресій та цензури, яка активно працює в КНР. Якщо ШІ стане повноцінною частиною цієї системи, то навряд чи Китай зможе стати беззаперечним лідером у сфері штучного інтелекту, оскільки йому доведеться певною мірою обмежувати технологію", — сказав Чанг.

Але незважаючи на можливість обмежень, китайські техно-гіганти на кшталт Alibaba та Baidu активно розробляють продукти, що конкурують із ChatGPT, який у КНР є забороненим. Також у Китаю, на думку спікера, є кілька серйозних переваг.

"Китай дійсно має перевагу перед США в ШІ-сфері, і вона полягає в можливості для нейромереж працювати з величезною кількістю даних", — сказав він, натякаючи на те, що Компартія збирає дані про громадян безперервно.

"США не дозволяють усім компаніям поспіль збирати інформацію про користувачів", — наголосив Чанг.

Він порівняв протистояння у галузі розробки нейромереж у КНР та США з гонкою озброєнь, зауваживши, що Китай "знижує стандарти", дозволяючи собі порушувати права людини.

Раніше ми повідомляли про те, що ШІ довірили керувати супутником, і він відразу почав шукати секретні військові об'єкти.