Созданы солнечные панели в 1,5 раза эффективнее обычных: за счет чего это удалось

Новая тандемная подложка позволяет повысить эффективность получения солнечной энергии до рекордных 33,2%.

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На данный момент в мире широко используются солнечные элементы на основе кристаллического кремния с эффективностью модулей около 20-22%. Однако исследователям из лаборатории фотовольтаики KAUST в Саудовской Аравии удалось добиться эффективности в 33,2%, говорится на сайте лаборатории. До этого момента лучшим показателем было достижение Гельмгольц-центра в Берлине — 32,5%.

Такой рост эффективности ученых Германии и Саудовской Аравии удалось получить за счет применения так называемого тандемного варианта подложки. Он сочетает в себе кремниевые и перовскитные подъячейки, и на данный момент в индустрии солнечной генерации энергии это считается прорывом. Многие лаборатории занялись именно изучением и производством тандемных подложек.

Кремниевые и перовскитные подъячейки позволяют эффективнее добывать солнечную энергию. Фото: KAUST

Перовскитный верхний слой лучше всего поглощает голубой свет, а кремниевое основание — красный свет. Сочетание этих материалов максимизирует захват и преобразование солнечного света в электричество более эффективно, чем традиционные односоединительные кремниевые аналоги.

По прогнозам рынка тандемные технологии на основе перовскита и кремния будут составлять более $10 млрд доли мирового рынка фотоэлектрических преобразователей к 2032 году.

"Этот новый рекорд является самым высоким показателем любого двухсоединительного солнечного элемента при неконцентрированном свете, подтверждая огромный потенциал тандемов на основе перовскита и кремния для доставки ультравысокопроизводительных фотоэлектрических модулей, что критично для быстрого достижения целей возобновляемой энергии в борьбе с изменением климата", — говорят ученые из KAUST.

Ранее Фокус сообщал, что ученые проложат солнечные панели между рельсами: сколько электричества можно будет получить.