Створені сонячні панелі в 1,5 рази ефективніші за звичайні: за рахунок чого це вдалося

Нова тандемна підкладка дозволяє підвищити ефективність одержання сонячної енергії до рекордних 33,2%.

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На сьогоднішній день у світі широко використовуються сонячні елементи на основі кристалічного кремнію з ефективністю модулів близько 20-22%. Однак дослідникам з лабораторії фотовольтаїки KAUST в Саудівській Аравії вдалося досягти ефективності 33,2%, йдеться на сайті лабораторії. До цього моменту найкращим показником було досягнення Гельмгольц-центру у Берліні – 32,5%.

Таке зростання ефективності вчених Німеччини та Саудівської Аравії вдалося отримати за рахунок застосування так званого тандемного варіанта підкладки. Він поєднує в собі кремнієві та перовськітні під'ячейки, і на даний момент в індустрії сонячної генерації енергії це вважається проривом. Багато лабораторій зайнялися саме вивченням та виробництвом тандемних підкладок.

Кремнієві та перовскітні подячейки дозволяють ефективніше добувати сонячну енергію. Фото: KAUST

Перовськітний верхній шар найкраще поглинає блакитне світло, а кремнієва основа – червоне світло. Поєднання цих матеріалів максимізує захоплення та перетворення сонячного світла на електрику більш ефективно, ніж традиційні односполучні кремнієві аналоги.

За прогнозами ринку тандемні технології на основі перовськіту та кремнію становитимуть понад $10 млрд частки світового ринку фотоелектричних перетворювачів до 2032 року.

"Цей новий рекорд є найвищим показником будь-якого двоз'єднувального сонячного елемента при неконцентрованому світлі, підтверджуючи величезний потенціал тандемів на основі перовськіту та кремнію для доставлення ультрависокопродуктивних фотоелектричних модулів, що критично для швидкого досягнення цілей відновлюваної енергії в боротьбі зі зміною клімату" KAUST.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені прокладуть сонячні панелі між рейками : скільки електрики можна буде отримати.