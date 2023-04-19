ИИ не справился с вертолетом и не смог заменить пилота: военные выяснили, почему

Нейросети имеют два недостатка: риск взлома хакерами и незащищенность от помех.

Related video

Результаты в рамках испытания специальной программы FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), которая должна была помочь заменить пилотов на ИИ, показали, что такая сложная техника, как вертолеты, все еще не может обойтись без людей, сообщает портал C4ISRNET.

Однако военные не отказываются от интеграции искусственного интеллекта в военную технику. Американская армия планирует разработать новый вертолет с экипажем из двух человек, который будет иметь возможность работать с беспилотниками под управлением ИИ.

Одним из проектов программы FARA будет замена устаревших вертолетов OH-58D Kiowa Warrior на модели Raider X от Sikorsky и 360 Invictus от Bell, которые пока существуют только в виде прототипов.

По результатам тестов выяснилось, что пилоты все еще необходимы для моментального и обоснованного принятия решений. Так же только людям пока что под силу быстро адаптироваться к изменяющейся ситуации на поле боя и в небе. Кроме того, очень важна молниеносная реакция на непредвидимые ситуации.

Как один из основных недостатков полной передачи управления вертолетами в "руки" ИИ военные называют опасность взлома нейросети со стороны противника или незащищенность от помех.

В целом, армия США нацелена на то, чтобы оснастить свои ВМС легкими и маневренными вертолетами, способными проникать в глубокий тыл противника и обеспечивать огневую поддержку своим силам. Вертолет должен иметь скорость не менее 333 км/ч, дальность не менее 217 км и высоту полета не менее 1,8 км. Кроме того, вертолет должен быть совместим с беспилотными летательными аппаратами и воздушными эффектами, которые могут выполнять различные функции, такие как разведка, подавление вражеской обороны, электронная война и ложные цели.

Но пока что, как показали исследования, даже вертолеты будущего будут нуждаться в профессиональных пилотах.

Ранее Фокус писал, что ВМС США получать уникальный радар, который может захватить цель со скоростью света.